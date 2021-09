Lil Nas X dan Olivia Rodrigo Raih Banyak Piala di MTV VMA 2021

MTV kembali menghadirkan ajang Video Music Awards (VMA) tahunannya yang ke-40. Bertempat di Barclays Center Brooklyn, VMA 2021 dihadiri oleh para penerima penghargaan setelah tahun sebelumnya pemenang hanya memberikan ucapan terima kasih melalui siaran video.

Deretan artis pun hadir meramaikan acara tersebut. Satu di antaranya, Lil Nas X, yang hari itu mendapatkan penghargaan untuk nomisasi Video of the Year atas lagunya yang berjudul 'Montero (Call Me by Your Name)'.

Rapper berusia 22 tahun itu pun menyuguhkan penampilannya bersama Jack Harlow membawakan single bertajuk 'Industry Baby'. Ia pun memenangkan penghargaan untuk kategori Best Visual Effect dan Best Direction

Sementara itu, bintang pop Olivia Rodrigo meraih tiga penghargaan VMA 2021 yakni Song of the Year untuk 'Driver License' dan Best New Artist.

"Saya merasa sangat bersyukur bisa membuat musik dan melakukan hal-hal yang saya sukai. Dan, saya bisa menyebutnya sebagai pekerjaan," kata penyanyi berusia 18 tahun yang album debutnya "Sour" melambung ke puncak tangga lagu.(OL-5)