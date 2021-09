Kesehatan Memburuk, Phil Collins Bahkan tidak Bisa Pegang Stik Drum

MUSISI Inggris Phil Collins mengatakan dia hampir tidak bisa memegang stik drum karena kesehatannya yang memburuk yang juga memaksanya untuk duduk sambil bernyanyi selama pertunjukan live.

Drummer dan penyanyi berusia 70 tahun itu mengatakan kepada BBC, dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Kamis (9/9) bahwa dia frustrasi dengan MASALAH yang dia hadapi.

Dia menjalani operasi di punggungnya pada 2009 dan lagi pada 2015 yang mempengaruhi sarafnya. dia juga menderita diabetes.

“Saya agak tertantang secara fisik, yang sangat membuat frustrasi karena saya ingin bermain di sana,” kata Collins dalam wawancara video untuk mempromosikan tur comeback band Genesis.

“Saya hampir tidak bisa memegang STIK [drum] dengan tangan ini, jadi ada hal-hal fisik tertentu yang menghalangi,” kata Collins.

Tidak jelas kapan wawancara itu dilakukan. Pihak Collins tidak segera membalas permintaan komentar atas wawancara tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran di media sosial.

Pemenang Grammy delapan kali itu mengatakan putranya Nic akan bermain drum dalam tur musim gugur ini, ke Amerika Utara oleh Genesis dalam 14 tahun.

Collins, yang memiliki kariEr solo yang sukses PADA 1980-an dan 1990-an dengan hits seperti In The Air Tonight, Sussudio, dan One More Night, mengumumkan pengunduran dirinya pada 2011 tetapi kembali ke panggung mulai 2017 untuk seri pertunjukannya yang berjudul Not Dead Yet. .

Dalam wawancara dengan BBC, Collins menggambarkan tur Genesis yang akan datang sebagai lagu penghantar tidur.

“Kita semua adalah pria seusia dan saya pikir kita memiliki batas untuk beraktifitas sampai akhirnya harus beristirahat. saya tidak tahu apakah saya ingin pergi jalan-jalan lagi.” (OL-1)