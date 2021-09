Shang-Chi Puncaki Box Office

SHANG-CHI and The Legend of the Ten Ring meraih sukses besar di Box Office dengan meraup pendapatan sebesar US$75,4 juta di pekan perdananya.

Shang-Chi menghadirkan aktor Kanada Simu Liu sebagai karakter utama, mantan pembunuh yang berada di bawah-bawah ayahnya yang jahat. Film yang dibintangi oleh mayoritas aktor keturunan Asia itu juga menampoilkan Awkwafina, Tony Leung, dan Michelle Yeoh.

Film yang merraup pujian karena tampilan koreografi dan perwakilan Asia dalam para pemerannya sukses meraup pendapatan terbesar kedua pada tahun ini, di belakang Black Widow yang meraup US$80 juta di pekan pertamanya,

Baca juga: Jason Momoa Berbagi Pandangan tentang Tampilan Kostum Aquaman 2

Sebagai pembanding, pemuncak Box Office pekan lalu, Candyman, yang turun ke posisi kedua pada pekan ini hanya meraup pendapatan sebesar US$22 juta kala itu. Pekan ini, film slasher yang dibintangi Yahya Abdul-Mateen II itu meraup pendapatan sebesar US$10,3 juta.

Posisi ketiga ditempati film produksi 20th Century, Free Guy yang meraup pendapatan sebesar US$8,9 juta. Film komedi fiksi ilmiah itu menampilkan Ryan Reynolds sebagai tokoh utama.

Film keluaran Disney Jungle Cruise menempati posisi keempat dengan raihan US$4 juta.

Adapun posisi kelima diduduki film animasi keluaran Paramount, PAW Patrol: The Movie, yang meraup pendapatan sebesar US$4 juta. (AFP/OL-1)