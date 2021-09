Jason Momoa Berbagi Pandangan tentang Tampilan Kostum Aquaman 2

LEWAT sebuah unggahan di Instagram, aktor Game Of Thrones Jason Momoa menunjukkan dua penampilannya untuk Aquaman And The Lost Kingdom, memperlihatkan stealth suit metalik yang lebih gelap di samping kostum emas serta hijau yang dia kenakan di film 2018.

“Putaran kedua. Kostum baru. Lebih banyak aksi. #aquaman,” tulis Momoa di unggahan tersebut.

Momoa serta Amber Heard, masing- masing bakal kembali sebagai Aquaman dan Mera untuk sekuel film DC terbaru, bersama Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul- Mateen II, serta Temuera Morrison.

Aktor Game Of Thrones, Pilou Asbaek, yang dikenal karena memerankan Euron Greyjoy, juga sedang dalam pembicaraan buat membintangi film tersebut.

Sutradara James Wan, baru- baru ini, mengatakan kalau film baru itu termotivasi oleh film klasik Planet Of The Vampires.

Berdiskusi kepada majalah TotalFilm, Wan berkata, “Aquaman 2 sangat termotivasi oleh Planet Of The Vampires. Kamu dapat menghasilkan anak itu dari kengerian namun kamu tidak akan pernah dapat melenyapkan kengerian dari anak itu.”

Planet Of The Vampires merupakan film horor fiksi ilmiah Italia produksi 1965 yang dibuat oleh Mario Bava, bercerita tentang 2 pesawat ruang angkasa menabrak planet yang belum dijelajahi cuma untuk kejahatan aneh yang merasuki mayat kru. Ini diyakini sudah jadi pengaruh besar pada Alien serta Prometheus Ridley Scott.

Berbicara tentang film baru, Wan menambahkan, “Yah, film awal mengejutkan banyak orang, bukan? Serta itu sebagian sebab mereka tidak akrab dengan buku komik, yang mangulas dunia aneh yang sangat mengerikan ini."

“Orang- orang kaget kalau aku tidak membuang seluruh benda itu serta membuat film yang gelap dan berat. Tetapi aku tidak merasa itu pas buat itu. Jadi dengan film kedua, aku merasa hendak lebih gampang untuk orang buat menerima ke mana kami berangkat karena aku telah meletakkan fondasinya,” imbuhnya.

Aquaman And The Lost Kingdom dijadwalkan rilis pada 16 Desember 2022. (OL-1)