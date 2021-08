Vincent dan Desta Rayakan 30 Tahun Persahabatan dengan Cara Unik

Setelah sempat bersama-sama dalam sebuah band, dan kemudian menjadi pasangan pembawa acara, kini Vincent Rompies dan Deddy Mahendra Desta mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan bernama Vindes itu diperkenalkan pada 1 Agustus 2021, dan tepat pada tahun ke-30 persahabatan keduanya.



Dalam keterangan pers, dijelaskan bahwa perusahaan Videns akan berkecimpung di industri kreatif. Sebagai awal perkenalan, mereka juga meluncurkan kampanye sosial bernama Vindes to You dengan tanda pagar #Vindes2U.



“Pada awalnya kami membuat konten hanya untuk iseng dan bersenang-senang, namun respon masyarakat begitu positif yang membuat kami ingin terus berkarya dan bermanfaat untuk orang banyak. Di awal ini kami ingin berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk para tenaga kesehatan yang terus bekerja demi selamatkan banyak nyawa, juga bagi mereka yang senantiasa bekerja keras demi nafas keluarganya melalui sebuah kampanye sosial yaitu Vindes to You atau #Vindes2U,” kata Direktur Utama Vindes, Vincent Rompies.

Kampanye ini mengajak para penggemar mereka dan masyarakat luas untuk berdonasi melalui situs Kitabisa. Donasi itu akan diberikan kepada korban terdampak pandemi covid-19.



“Selain Vindes to You #Vindes2U, kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk pamer karya juga mempromokan bisnisnya di website kami. Selain itu kedepannya kami juga akan melebarkan bisnis di ranah merchandising juga berbagai acara musik dan seni dengan kolaborasi bersama seniman-seniman lainnya di Indonesia baik online maupun offline ketika keadaan sudah kembali normal," tutup Deddy Mahendra Desta, Komisaris Vindes.



Saat ini, Vindes telah memiliki beberapa program unggulan, yaitu Vincent Desta Show, Pos Asmara yang dipandu Ardhito Pramono, Jasiman, dan Ngapain Bang yang dipandu Om Leo, Andy, dan Mamet. (OL-12)