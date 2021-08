Emma Stone Dipastikan Hadir di Cruella 2

EMMA Stone akan kembali berperan sebagai Cruella pada sekuel film tersebut.

Mengutip Variety, Sabtu (14/8), informasi tentang pengembangan film Cruella 2 muncul pada awal Juni, hanya beberapa minggu setelah prekuel live-action dari animasi klasik Disney 101 Dalmations itu tayang di bioskop.

Pada saat itu, sutradara Cruella, Craig Gillespie, dan penulis skenario Tony McNamara, diharapkan kembali membuat film baru, tetapi kesepakatan belum dilakukan bersama Stone.

Baca juga: Michael Keaton Siap Kembali Berperan Jadi Batman

Pada film pertama, Stone bermain bersama Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste, dan Mark Strong.

Film itu telah menghasilkan lebih dari US$85 juta di dalam negeri dan US$220 juta di box office global.

Setelah dirilis, Cruella juga tersedia di layanan Disney Plus melalui pembelian tambahan senilai US$30 dengan opsi Akses Premier streamer.

Perjanjian baru dengan Stone, muncul setelah gugatan kontrak Scarlett Johansson melawan Disney atas keputusan perusahaan merilis Black Widow secara bersamaan di Disney Plus dan di bioskop.

Cruella dan Black Widow adalah yang pertama dari rilisan utama Disney yang tayang bersamaan di bioskop dan Disney Plus.

Sejak itu, Jungle Cruise yang dibintangi Dwayne Johnson dan Emily Blunt, memulai debutnya melalui model hibrida, seperti Cruella dan Black Widow.

Sementara Free Guy yang dibintangi Ryan Reynolds dan Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings akan tayang perdana secara eksklusif di bioskop sebelumnya. (Ant/OL-1)