Emma Stone Bintangi Film Baru Poor Things

Aktris Emma Stone akan membintangi film terbaru berjudul Poor Things. Di film tersebut, ia akan bereuni dengan sutradara asal Yunani Yorgos Lanthimos. Sebelumnya, keduanya pernah terlibat dalam proyek The Favourite dan film bisu, Bleat.

Poor Things menceritakan seorang wanita bernama Belle (Emma Stone), yang dibangkitkan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Godwin yang diperankan Willam Dafoe. Belle yang memiliki pikiran seperti bayi membuat Dr. Godwin harus menavigasi identitas barunya sambil menghadapi konsekuensi dari kebangkitannya.

Di bawah bimbingan Dr. Godwin, Belle mencoba mempelajari cara hidup. Dia melarikan diri, ingin melihat dunia lebih luas dan bergabung dengan pengacara cerdik Duncan Wedderburn yang dilakonkan Mark Ruffalo.

Film yang diadaptasi dari novel dengan nama yang sama, karya penulis Skotlandia Alasdair Grey, itu memiliki tanggal tayang internasional 8 September 2023 mendatang.

Dengan Lanthimos sebagai sutradara dan Stone sebagai pemeran utamanya, Poor Things siap menjadi salah satu film yang paling dinanti di 2023. Film tersebut didistribusikan oleh Searchlight Pictures, yang juga menangani pemasaran film The Favorite, The Shape of Water dan Birdman. (Ant/Z-11)

