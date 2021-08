Apakah Wesley Snipes akan Kembali Perankan Blade di MCU?

MARVEL dilaporkan akan menghadirkan karakter Blade dalam rangkaian Marvel Cinematic Universe (MCU). Kini, mereka harus memutuskan apakah akan menunjuk Wesley Snipes, aktor yang telah identik dengan karakter Blade, atau memilih aktor lain. Nama Mahershala Ali digadang-gadang sebagai calon pemeran Blade

Ali dilaporkan akan mengambil alih peran Daywalker, julukan Blade. Tapi Snipes, yang memainkan peran di trilogi asli pada era 1990-an hingga 2000-an cukup sukses tampil sebagai pemburu vampir.

Meski penggemar Marvel sangat antusias melihat aksi Ali, masih ada banyak harapan Snipes akan kembali berperan sebagai Balde.

Untungnya, MCU baru saja akan membuka pintu multiverse, yang juga membuka pintu kesempatan bagi Snipes untuk kembali menjadi Blade.

Bulan lalu, terdapat berita bahwa Marvel sedang mengincar bintang untuk cameo sebagai karakter ikoniknya dalam proyek mendatang.

Sekarang, dari salah satu sumber terpercaya dari we got this covered, yang sama seperti yang memberi tahu tentang seri Armor Wars Don Cheadle sebelum diumumkan, memberikan sedikit info tambahan tentang bagaimana ini bisa kemungkinan terjadi.

Menurut sumber tersebut, Kevin Feige dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membuat crossover Blade Snipes dari alam semestanya untuk tidak hanya bertemu versi Ali tetapi juga melawannya.

Tapi, sampai saat ini, masih belum diketahui bagaimana tepatnya ini bisa terjadi, karena sampai saat ini semuanya hanyalah bersifat teoritis. Masih tidak jelas apakah studio benar-benar menjangkau Snipes. Namun terdapat desas-desus bahwa ide tersebut merupakan ide yang sedang dipertimbangkan Marvel.

Jika Marvel memang menghubunginya, kemungkinan Snipes akan bersedia untuk kembali seperti yang dia katakan sendiri. Anda akan membayangkan bahwa dia tidak akan menjadi faktor dalam film Blade pertama Ali, sehingga bintang pemenang Oscar dapat membuat kesannya pada penonton sebelum favorit penggemar Snipes kembali di kemudian hari. Tapi ini hanya dugaan pada saat ini. (OL-1)