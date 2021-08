Rilis Kolaborasi, Amanda Mau Punya Album Solo dan Lagu Bahasa Indonesia

SETELAH sukses mengeluarkan dua single di awal karier bermusiknya, Amanda Caesa Addiva kembali hadir dengan single terbaru, Why Can't We. Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, Amanda tak ingin membatasi diri dalam berkarya.

Pelantun Half A Soul tersebut ingin terus mengeksplorasi kemampuannya dalam menciptakan lagu dan bermusik. Terbukti, ketiga single yang telah dirilisnya memiliki genre yang berbeda-beda.

Di single Even If You Aren't There For Me genre bernuansa reggae dibalut alunan musik pop. Sedangkan pada Half A Soul, Putri dari pelawak Parto ini mencoba hal berbeda dengan musik bertempo lambat. Amanda tak ingin membatasi diri dalam bermusik dengan genre tertentu.

Di single terbarunya Why Can't We, Amanda lagi-lagi menunjukkan kepiawaiannya dengan genre yang berbeda. Single Why Can't We yang di balut dengan nuansa hip hop, bercerita tentang kisah cinta sepasang kekasih yang tak berujung.

"Aku masih ingin mengeksplor semua genre musik. Sampai nanti mungkin aku menemukan genre yang cocok dengan warna suaraku dan aku nyaman dalam melantunkannya," ujar Amanda.

Sukses berkolaborasi dengan Calvin Jeremy dan rapper muda dari Amerika, Myia Thornton dalam single Why Can't We, gadis kelahiran 23 Desember 2002 itu memiliki impian lain yang ingin diwujudkan. Salah satunya adalah segera menelurkan album solo pertama. "Aku mau punya album solo. Memang, itu jadi salah satu keinginan terbesar aku. Hopefully, tahun ini bisa terwujud," katanya.

Selain itu, Amanda juga berambisi menciptakan lagu berbahasa Indonesia. Pasalnya, dari ketiga lagu yang diciptakannya, belum ada satu pun lagu yang berbahasa Indonesia. Dirinya merasa belum percaya diri saat menulis lagu yang berbahasa Indonesia.

“Aku harus bikin lagu berbahasa Indonesia. Atau mungkin nyanyiin lagu song writer lain, tapi yang penting harus Bahasa Indonesia. Karena terus terang aku kurang fasih kalau harus nulis lagu dalam bahasa Indonesia. Walaupun sebenernya aku punya beberapa lagu yang aku tulis dalam bahasa indonesia tapi kayaknya feel-nya belum dapet, belum 'kena' aja rasanya,"ungkap Amanda yang kini masih aktif sebagai member Girls Girls. (RO/A-1)