McCartney Suka Here, There, and Everywhere karena Lennon

KETIKA orang-orang bertanya kepada Paul McCartney apa lagu favoritnya, ia selalu menjawab Yesterday.

Ia mengatakan lagu tersebut ia tulis dengan sangat ajaib

“Saya suka yang ini,” kata McCartney sambil menunjuk lagu tersebut.

Namun, ada satu lagu lagi yang juga ia sukai, yaitu Here, There and Everywhere.

Baca juga: McCartney Ungkap Clapton Pernah Ambil Bagian dalam Rekaman The Beatles

Walaupun lagu tersebut kurang terkenal, McCartney mengungkapkan salah satu alasan mengapa dia sangat menyukainya adalah karena John Lennon juga menyukai lagu itu.

Dalam bagian yang mengharukan dalam serial dokumenter McCartney 3, 2, 1, bassist The Beatles itu mengingat kembali saat menyusun lagu tersebut sambil menunggu Lennon bergabung dengannya untuk sesi penulisan lagu.

“Dia tidak selalu siap, begitulah,” kata McCartney sambil tertawa pelan.

Ketika Lennon akhirnya keluar dan McCartney menunjukkan lagu itu kepadanya.

“Saya ingat dia berkata 'Oh, saya suka yang ini.' Dan Anda tahu apa, itu sudah cukup. Itu adalah pujian besar yang datang dari John,” ujar McCartney.

Apa yang diungkapkan oleh ingatannya adalah bahwa terlepas dari berbagai perselisihan mereka, McCartney selalu menghargai pendapat teman satu bandnya itu, bahkan lebih dari pendapatnya sendiri. (OL-1)