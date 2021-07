McCartney Ungkap Clapton Pernah Ambil Bagian dalam Rekaman The Beatles

ERIC Clapton ternyata pernah ambil bagian dalam rekaman The Beatles. Hal itu terjadi karena Clapten adalah teman gitaris The Beatles, George Harrison.

Menurut keterangan Paul McCartney, Harrison sedang mengerjakan lagu While My Guitar Gently Weeps selama berbulan-bulan. Dia sangat menginvestasikan keahlian dan waktunya untuk lagu tersebut.

Dalam memproduksi lagu itu, ia kemudian mengundang Clapton untuk merekam solo gitar yang tidak terlupakan di bagian tengah trek.

“George sangat murah hati untuk memberi Eric momen itu ketika dia bisa memilikinya untuk dirinya sendiri,” kenang McCartney.

“Tapi George memang seperti itu. Dia sangat terbuka,” lanjutnya

Solo Clapton di While My Guitar Gently Weeps, imbuh McCartney, menandai pertama kalinya seorang musisi di luar The Beatles ambil bagian dalam rekaman band legendaris asal Liverpool itu.

Dalam dekade berikutnya, Harrison dan Clapton kerap kali datang bersama di beberapa kesempatan untuk membawakan While My Guitar Gently Weeps. (OL-1)