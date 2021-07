Pink Floyd Mengaku Terinspirasi The Beatles

DILANSIR dari situs far our magazine, The Beatles ternyata banyak memberikan inspirasi kepada Pink Floyd, sebuah grup yang mungkin tidak akan berkembang menjadi hebat seperti sekarang jika bukan karena band asal Liverpool itu.

The Beatles, kala itu, sedang berada di tengah-tengah rekaman untuk Sgt Pepper Lonely Heart Club Band dan berada di puncak eksperimen kreatif mereka. Bagi Pink Floyd, bisa duduk menonton menjadi sesuatu yang akan melekat bagi mereka selama bertahun-tahun.

Namun, dalam reaksi yang lebih cepat, pertemuan itu menginspirasi salah satu lagu terbaik dari album debut mereka The Piper at the Gates of Dawn.

Baca juga: Paul McCartney Ungkap Asal Nama Sgt Pepper

Saat Roger Waters mendengar Sgt Pepper untuk pertama kalinya, dia berpikir, “Saya merasa seolah-olah saya belajar dari (legenda musik blues awal) Huddie Ledbetter dan Bessie Smith dan saya banyak mendengarkan musik jazz dan Woody Guthrie,”

Roger merasa dia mendapatkan banyak pelajaran dari John Lennon dan Paul McCartney, bahwa sebenarnya tidak apa-apa menuangkan kehidupan pribadi dan apa yang dia rasakan ke dalam musik dan seniman memiliki nilai kebebasan dalam berkarya.

“Tetapi saya belajar dari John Lennon dan Paul McCartney dan George Harrison bahwa tidak apa-apa bagi kami untuk menulis tentang kehidupan kami, dan apa yang kami rasakan, dan untuk mengekspresikan diri kami. … Bahwa kita bisa menjadi seniman bebas dan ada nilai dalam kebebasan itu.” ujar Waters.

Hal itu didukung Nick Mason yang mengklaim bahwa “Sgt Pepper adalah album yang benar-benar mengubah wajah industri rekaman. Sampai saat itu, itu semua tentang single. Sgt Pepper adalah album pertama yang benar-benar mengungguli single dan itu memungkinkan band-band seperti kami untuk memiliki lebih banyak waktu studio dan lebih banyak kebebasan untuk melakukan apa yang kami inginkan.” (OL-1)