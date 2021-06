Ini Artis yang akan Dapatkan Oscar Kehormatan 2022

AKTOR Samuel L Jackson dan Danny Glover, aktris Norwegia Liv Ullmann, dan aktris-sutradara Elaine May akan menerima Piala Oscar kehormatan menjelang gala utama 2022. Hal itu diungkapkan Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Kamis (24/6).

Jackson, May, dan Ullmann akan diberikan patung kehormatan, sementara Glover akan menerima Penghargaan Kemanusiaan Jean Hersholt di Penghargaan Gubernur.

"Kami sangat senang mempersembahkan Penghargaan Gubernur tahun ini kepada empat penerima penghargaan yang memiliki dampak besar pada film dan masyarakat," kata Presiden Akademi David Rubin.

Glover, pertama kali mendapat pengakuan luas di layar lebar dalam film Steven Spielberg yang berjudul The Color Purple pada 1985 sebelum membintangi film populer Lethal Weapon.

Sedangkan Jackson, telah muncul di lusinan film, mendapatkan nominasi Oscar untuk perannya yang tidak terhapuskan dalam Pulp Fiction karya Quentin Tarantino, 1994 lalu.

Dia juga telah muncul di beberapa film Marvel sebagai mantan bos SHIELD Nick Fury, memegang lightsaber di Star Wars sebagai Mace Windu, dan menyampaikan kalimat yang tidak terlupakan di Snakes on a Plane.

Ullmann telah diperkenalkan kepada penonton internasional dalam Persona karya Ingmar Bergman dan membuat banyak film dengan sutradara Swedia.

Dia juga telah mendapatkan dua nominasi Oscar untuk aktris terbaik pada 1970-an.

May, juga telah meraih sukses besar melalui kemitraan komedinya dengan Mike Nichols sebelum meraih nominasi Oscar karena menulis skenario untuk Heaven Can Wait dan Primary Colors.

Dia juga telah menyutradarai beberapa film termasuk A New Leaf, The Heartbreak Kid, dan Ishtar. (AFP/OL-1)