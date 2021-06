George RR Martin Janjikan Akhir yang Berbeda dari Game of Thrones

PENULIS George RR Martin mengonfirmasi akan ada akhir yang berbeda pada bukunya ketimbang akhir dari serial HBO Game of Thrones.

Di awal tahun ini, Martin telah membagikan pembaruan yang menggembirakan tentang The Winds of Winter, setelah tidak menerbitkan sekuel serial A Song of Ice and Fire sejak A Dance with Dragons, 2011 lalu.

Penundaan yang lama mengartikan waralaba buku tersebut secara resmi diambil alih oleh rekan TV-nya pada akhir musim 5, dan diakhiri dengan cara yang memecah belah di musim 8 pada 2019 lalu.

Martin, baru-baru ini, mengonfirmasi bahwa akhir serial bukunya akan berbeda dari akhir serial tvnya.

Game of Thrones berakhir dengan kekalahan White Walkers, kematian Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), dan kenaikan Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) sebagai Penguasa Tujuh Kerajaan dan Pelindung Alam. (OL-1)