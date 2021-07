House Of The Dragon Diharapkan Jelaskan Soal Daenerys

PREKUEL Game of Thrones, House of the Dragon, mungkin bisa lebih menjelaskan dan mengkontekstualisasikan twist kontroversial soal Daenerys Targaryen.

Meskipun Daenerys dibangun sebagai salah satu pahlawan utama Game of Thrones, itu semua runtuh dalam beberapa episode terakhir. Semakin terisolasi di Westeros setelah kematian dua sekutu terdekatnya, dan menghilangnya Iron Throne yang dia yakini sebagai miliknya, Daenerys menjadi gila, melakukan pembalasan yang berapi-api pada King's Landing dan semua yang ada di jalannya. Itu tentu saja momen yang mengejutkan dan memecah belah.

Dilansir dari situs screenrant, selama bertahun-tahun tentunya ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Daenerys akan berubah menjadi penjahat, seperti membunuh Randy II dan Dickon Tarly, meskipun seringkali terdapat pembenaran di balik semua aksi tersebut.

Namun, tidak sedikit yang percaya dia akan mendapatkan Iron Throne atau diberi kematian yang lebih mulia dan heroik, yang ternyata keduanya tidak terjadi. Dan dengan berakhirnya Game of Thrones yang tersisa kini hanyalah ruang untuk berdebat.

House of the Dragon, menawarkan kesempatan untuk mengungkap apa yang terjadi dengan Daenerys.

Berlangsung sekitar 170 tahun sebelum Game of Thrones, House of the Dragon akan berfokus pada House Targaryen. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Game of Thrones, karena perjalanan Daenerys dibangun di sekitar gagasan bahwa dia adalah seorang Targaryen sendirian di dunia (bahkan jika dia tidak); bara terakhir dari dinasti naga yang sebelumnya sudah padam.

House of the Dragon sendiri membahas lebih detail tentang kegilaan dari karakter Targaryen. Dikatakan bahwa ketika seorang Targaryen lahir, para dewa melempar koin. Itu adalah sesuatu yang tidak banyak dilihat pemirsa di Game of Thrones.

Di samping Daenerys, satu-satunya Targaryen lainnya adalah saudara laki-lakinya, Viserys, serta Aemon, Jon Snow, dan dalam kilas balik Raja Gila Aerys II dan Pangeran Rhaegar.

House of the Dragon bisa mengeksplorasi sepenuhnya gagasan Dewa melempar koin, karena akan ada begitu banyak Targaryen, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Tentunya hal tersebut tidak bisa memberikan penjelasan langsung terkait twist dari Daenerys, tapi itu mungkin saja membantu untuk menjelaskan konteks garis keturunannya.

Tapi House of the Dragon dan The Dance of the Dragons dapat menunjukkan bagaimana begitu banyak Targaryen bereaksi di masa perang, ketika kekuasaan mereka ditantang, ketika mereka merasa putus asa, dan seberapa berat Tahta Besi. dan dinasti dapat melakukannya. (OL-1)