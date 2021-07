Serial Adaptasi Gim The Last Of Us Disebut Makan Biaya Lebih Besar dari Game of Thrones

DILANSIR dari situs forbes, serial adaptasi gim The Last of Us mungkin bisa memakan biaya produksi yang lebih besar daripada Game of Thrones.

Ketika diumumkan bahwa The Last of Us akan mendapatkan adaptasi televisi, para penggemar agak skeptis dengan konsep tersebut. Tetapi ketika diumumkan bahwa HBO yang akan melakukannya, ekspektasi meningkat secara signifikan.

Dikabarkan musim pertama The Last of Us akan terdiri dari 10 episode. Akan tetapi masih belum diketahui apakah musim pertama serial itu akan menyelesaikan keseluruhan dari permainan pertama dari gim tersebut atau tidak, tapi yang jelas akan ada serial sekuel.

Menurut berita lokal, The Last of Us mungkin merupakan proyek film terbesar di Kanada saat ini dan akan meningkatkan ekonomi lokal.

“Proyek ini jauh melebihi delapan angka per episode,” kata Presiden IATSE Damian Petti. “Jadi ada efek berganda pada ekonomi kita dalam hal dampaknya. Ada ratusan bisnis terkait yang diuntungkan dari banyaknya pekerjaan.”

Delapan angka per episode berarti minimal, anggarannya adalah US$10 juta per episode atau US$100 juta untuk satu musim yang terdiri dari sepuluh episode.

Tapi dia bilang "melebihi," jadi bisa jadi, $12 juta, $15 juta? Jadi berpotensi $150 juta untuk musim ini? Jika itu benar, itu akan melebihi anggaran bahkan musim terakhir Game of Thrones. Asumsi tersebut dihitung didasarkan dengan dollar AS. (OL-1)