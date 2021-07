Cheetah Dipastikan Kembali Hadir di Wonder Woman 3

DILANSIR dari situs we got this cover, Cheetah dikabarkan akan kembali tampil di film Wonder Woman 3.

Saat Barbara Minerva dari Kristen Wiig berharap pada Dreamstone yang ajaib, Cheetah mulai menampakkan dirinya dari ujung lain dari proses pascaproduksi. Ia tampak seperti potongan adegan dari sebuah karakter dalam video game. Tetapi visual awalnya tampaknya tidak meyakinkan sehingga kami hanya bisa berharap yang terbaik.

Tetapi mereka dikabarkan mendapatkan informasi dari sumber yang sama yang melaporkan kembalinya Ben Affleck ke Batman jauh sebelum berita tersebut dikonfirmasi.

Sumber tersebut kemudian mengatakan Cheetah sedang diincar kemungkinan kembali dalam solo ketiga dari film Gal Gadot.

Wiig telah kembali ke bentuk manusia pada akhir 1984. Jadi, jika dia akhirnya kembali maka itu mungkin dalam penampilan yang kurang berbulu daripada penampilan sebelumnya.

Setelah mengetahui kesalahannya, dia bahkan dapat diposisikan kembali sebagai sekutu Diana, tetapi Wonder Woman 3 masih jauh, dengan Jenkins berangkat untuk memimpin Star Wars: Rogue Squadron terlebih dahulu. (OL-1)