Hiroyuki Sanada Bergabung dengan John Wick: Chapter 4

HIROYUKI Sanada menjadi bagian dari John Wick: Chapter 4 Lionsgate melawan Keanu Reeves, Donnie Yen, Rina Sawayama, dan Shamier Anderson. Namun, perannya dalam film itu masih dirahasiakan.

Film itu akan mulai syuting pada musim panas ini di Prancis, Jerman, dan Jepang.

Aktor kelahiran Jepang itu telah membintangi lebih dari 55 film, termasuk Army of the Dead dari Netflix dan Mortal Kombat dari New Line.

Baca juga: Dakota Johnson Gantikan Daisy Ridley di Film Daddio

Ia juga pernah memerankan Musashi di Westworld HBO dan akan membintangi Sony’s Bullet Train melawan Brad Pitt.

Di Jepang, Sanada terkenal karena perannya dalam film The Twilight Samurai.

Chapter keempat film John Wick, yang disutradarai Chad Stahelski, akan dirilis di bioskop pada 27 Mei 2022 mendatang dengan Shay Hatten dan Michael Finch akan menulis skenarionya.

Stahelski, yang akan turut memproduksi bersama Basil Iwanyk dan Erica Lee dalam film ini turut menyampaikan perasaan bahagianya karena Hiroyuki menjadi bagian dari produksi ini.

“Setelah lama mengagumi Hiroyuki sebagai aktor dan pemain aksi, saya senang dan merasa terhormat untuk menyambutnya ke keluarga John Wick,” kata Stahelski. (OL-1)