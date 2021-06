Nayyar Bintangi Film The Storied Life of AJ Fikry

BINTANG serial The Big Bang Theory Kunal Nayyar akan menjadi peran utama dalam The Storied Life of AJ Fikry, sebuah adaptasi layar lebar dari novel terlaris New York Times karya Gabrielle Zevin dengan judul yang sama.

Proyek ini juga menampilkan bintang Pretty Little Liars, Lucy Hale, dan Christina Hendricks dari Mad Men.

Film ini akan disutradarai Hans Canosa, sementara David Garrett (Mister Smith Entertainment) akan mempromosikan proyek tersebut kepada pembeli di Cannes Virtual Market yang akan datang.

Berbicara tentang proyek tersebut, Garrett menjelaskan bahwa cerita ini adalah cerita yang luar biasa sambil memuji novel karya Gabrielle Zevin tersebut.

"Alasan mengapa ini adalah cerita yang luar biasa dengan karakter yang luar biasa, adalah karena naskahnya diambil dari bahan sumber yang paling indah,” ujarnya.

"Ini menyoroti hubungan-hubungan yang merupakan inti dari semua hubungan manusia dengan cara yang menggembirakan dan meneguhkan kehidupan,” tambahnya.

Film tersebut akan menceritakan tentang kehidupan AJ yang sangat sulit namun berubah seketika ketika ia menerima paket misterius di tokonya. (OL-1)