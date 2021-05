Ini Rahasia Pemanasan Suara Malaikat Rose Blackpink

ROSE Blackpink memiliki suara yang sangat indah bak malaikat. Banyak orang ingin tahu rahasia di balik suara malaikatnya.

Ternyata, Rose menggunakan pemanasan vokal khusus untuk menghasilkan suara terbaiknya sebelum ia bernyanyi.Dalam wawancara baru-baru ini dengan Elle Korea, Rose membeberkan rahasia pemanasannya sebelum mulai bernyanyi.

Rose mengatakan bahwa pemanasan vokal yang ia lakukan sangatlah sederhana sehingga siapa pun dapat mengikuti caranya. Rose melakukan pemanasan hanya dengan cara mengucapkan beberapa kata di liriknya sebelum ia menyanyikannya.

"Saya mengucapkan kata-kata pada liriknya seolah-olah saya hanya berbicara," ujarnya.

Dalam wawancara tersebut, Rose mengambil contoh dari lagu On the Ground, yaitu lagu debut solonya yang baru-baru dikeluarkan YG Entertainment. "Jika liriknya 'Everything i need is on the ground,’ saya kemudian hanya mengatakan, ‘Everything i need is on the ground," jelasnya. (OL-14)