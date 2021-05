Marvel Studio Tayangkan Serial Loki di Disney+ Hotstar

Serial original Marvel Studios ketiga di tahun ini, "Loki", siap tayang di layanan streaming Disney+ Hotstar mulai Rabu, 9 Juni 2021. Episode selanjutnya akan diperbarui setiap minggunya di hari yang sama.

"Rabu adalah hari Jumat yang baru!" kata sang pemeran utama Tom Hiddleston melalui pesan video singkatnya pada Kamis.

Sebelumnya, "Loki" dijadwalkan untuk tayang pada tanggal 11 Juni, namun studio memutuskan untuk maju dua hari. Ini cukup berbeda lantaran dua serial Marvel sebelumnya "WandaVision" dan "Falcon and the Winter Soldier" tayang setiap hari Jumat.

Serial Marvel Studios “Loki” mengisahkan kehidupan sang ‘God of Mischief’ ketika ia mencoba keluar dari bayang-bayang saudaranya setelah peristiwa “Avengers: Endgame”.

Tom Hiddleston kembali berperan sebagai Loki bersama Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, dan Richard E. Grant. Serial Marvel Studios "Loki" disutradarai oleh Kate Herron dan Michael Waldron sebagai head writer.

Sementara itu, Marvel juga baru-baru ini mengumumkan fase keempat dari semesta sinematiknya (Marvel Cinematic Universe/MCU).

Dalam beberapa tahun ke depan, Marvel akan mengganti waktu yang hilang dengan tidak kurang merilis 10 film besar hingga 2023. Ini termasuk tanggal yang baru untuk "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" yang dijadwalkan pada 17 Februari 2023 serta "Guardians of the Galaxy Vol. 3" pada 5 Mei 2023.

Seperti yang terungkap dalam fitur tersebut, sekuel "Black Panther" secara resmi diberi nama "Black Panther: Wakanda Forever". Film ini diperkirakan akan tayang di bioskop pada 8 Juli 2022.

"Captain Marvel 2" sekarang berjudul "The Marvels" dan akan tayang di bioskop pada 11 November 2022. Selanjutnya, Larson Carol Danvers akan bergabung dengan Iman Vellani sebagai Kamala Khan alias Ms. Marvel.

Vellani akan diperkenalkan pertama kali kepada penonton dalam serial Disney Plus "Ms. Marvel" yang berlatarkan alam semesta yang sama dengan waralaba film dan dijadwalkan tayang perdana pada akhir 2021.

Cuplikan dari Marvel Studios ini juga mencakup "Shang Chi and the Legend of thd Ten Rings" yang rilis 3 September 2021 dan "Black Widow" yang dijadwalkan 9 Juli.

"Black Widow" akan menjadi yang pertama rilis dari Marvel sejak "Spider-Man: Far From Home" tahun 2019. Pertama untuk Marvel, "Black Widow" akan debut secara bersamaan di Disney Plus sebagai konsesi karena pandemi COVID-19. (Ant/OL-12)