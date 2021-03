Soul Film Animasi Terbaik Golden Globe 2021

SOUL menyingkirkan Onward, Over The Moon, Croods, dan Wolfwalkers. Animasi produksi Disney Pixar ini membawa kemenangan perdana pada Golden Globe 2021. Pada Golden Globe ke-78 ini Soul mendapat dua nominasi. Satunya lagi adalah best score.

Scoring animasi ini diciptakan oleh duo NIN Trent Reznor dan Atticus Ross, serta jazz Jon Batiste. Soul diisi suaranya oleh Jamie Foxx, host Golden Globe tahun ini Tina Fey, Angela Bassett, dan June Squibb. Berkisah tentang pengalaman pria kulit hitam Joe Gardner, guru musik di sebuah sekolah yang melewati perjalanannya di alam kosmik.

Soul disutradarai Pete Docter, yang juga menyutradari beberapa animasi Pixar lainnya seperti Up, Monster Inc, dan Inside Out.

"Kami merasa bersyukur dengan penghargaan ini. Membuat film tentang jazz, kadang apa yang terjadi dalam hidup tidak bisa dikontrol. Tapi, seperti musisi hebat jazz di dunia, mereka bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang indah," kata Docter dalam pidato kemenangan film animasinya. (OL-3)