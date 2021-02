Ng Man Tat Meninggal Dunia, ini Tujuh Film Terbaiknya

BERITA tentang meninggalnya aktor veteran Ng Man Tat akibat kanker hati pada Sabtu (27/2) membuat sedih dunia hiburan dan penggemar karyanya. Sejak 1977, Ng telah membintangi lebih dari 100 film.

Banyak film yang dibintanginya itu dengan Stephen Chow. Ada pula sejumlah serial televisi seperti Police Cadet dengan lawan main Tony Leung. Yahoo Lifestyle SEA mengumpulkan daftar tujuh film yang dapat ditonton pada Netflix untuk mengenang akting hebat Ng.

1. Royal Tramp

Berdasarkan novel Louis Cha, The Deer and the Cauldron, Royal Tramp tergolong salah satu dari lima film Hong Kong terlaris pada 1992. Dibintangi Stephen Chow, Sharla Cheung, dan Ng Man-tat, ceritanya berkisar pada Wai Siu-bo. Germo yang diperankan Chow ini menyelamatkan Chan Kan Nam, pemimpin dari Masyarakat Langit dan Bumi yang revolusioner.

Ia bertugas menyusup ke istana sebagai pelayan dan mencuri materi rahasia. Ceritanya mengikuti petualangan Wai di istana dibantu oleh Hoi Tai-fu, kepala kasim istana, yang diperankan Ng.

2. King of Beggars

King of Beggars, film komedi seni bela diri, mempertemukan kembali Stephen Chow, Sharla Cheung, dan Ng Man-tat di layar lebar setelah kesuksesan Royal Tramp. Film ini didasarkan secara longgar tentang legenda Pengemis So, yang pernah hidup di akhir dinasti Qing dan merupakan salah satu dari Sepuluh Macan Kanton.

Ceritanya mengikuti karakter Chow ialah So Chan sebagai putra manja dari seorang jenderal kaya, tertangkap basah berbuat hal terlarang di hadapan kaisar saat Kejuaraan Seni Bela Diri. Ini menyebabkan dia dan keluarganya ditetapkan menjadi pengemis selama sisa hidup mereka. Ceritanya diambil setelah So diangkat sebagai kepala Sekte Pengemis, mengatasi rintangan dalam upaya untuk menyelamatkan cinta dalam hidupnya.

3. God of Gamblers II

Mengikuti kesuksesan God of Gamblers, yang sayangnya tidak tersedia di Netflix, God of Gamblers II dibintangi Andy Lau sebagai Knight of Gamblers, Stephen Chow sebagai Saint of Gamblers, dan Ng Man-tat sebagai Blackie Tat.

Sing (Chow), meskipun Saint of Gamblers, hidup dalam kemiskinan karena dia tidak bisa menghabiskan uang yang dimenangkan dengan kekuatan supernaturalnya. Ia memohon kepada Dewa Penjudi untuk menerimanya sebagai murid setelah pamannya, Blackie Tat (Ng), menyarankan dia untuk melakukannya. Ketika seseorang kemudian mencoba untuk menyamar sebagai Knight of Gamblers mendorong Knight (Lau) dan Saint of Gamblers yang asli untuk bekerja sama dan mengalahkan penantang.

4. God of Gamblers III: Back to Shanghai

Sekuel God of Gamblers II, God of Gamblers III: Back to Shanghai, menceritakan perjalanan kembali ke Shanghai pada 1937. Karakter Stephen Chow mencoba mencari cara untuk kembali ke Hong Kong pada 1991. Dalam film ini, Ng Man-tat berperan sebagai Paman Tat, paman dari Sing, pada 1991, dan Chow Tai-fook, kakek Sing, pada 1937. Pertarungan poker antara Sing dan Dewa Penjudi Prancis akan menentukan nasib Shanghai .

5. A Chinese Odyssey

Secara longgar didasarkan pada novel Wu Cheng'en abad ke-16, Journey to the West, A Chinese Odyssey merupakan film komedi fantasi Hong Kong dua bagian pada 1995 yang dibintangi oleh Stephen Chow, Athena Chu, dan Ng Man-tat. Dengan Chow sebagai Dewa Monyet dan Ng sebagai Pigsy, keduanya bereinkarnasi sebagai Joker dan Joker kedua saat mereka diusir dari Surga karena upaya Dewa Monyet untuk mencapai keabadian. Bagian kedua dari film ini menjadi kelanjutan dari petualangan penjelajahan waktu keduanya, dengan fokus pada upaya Raja Kera yang menjadi manusia untuk memenuhi takdir ilahi.

6. Love On Delivery

Film komedi Hong Kong pada 1994 yang disutradarai oleh Stephen Chow dan Lee Lik Chi, Love on Delivery, dibintangi Chow, Christy Chung, dan Ng Man-tat. Untuk membuktikan dirinya cinta (Chung), karakter Chow, Ang Ho-Kam, belajar kung fu dari Tat (Ng) untuk menantang saingannya dalam pertarungan. Tat ternyata penipu yang memanfaatkan sifat mudah tertipu Ang dan mengajarinya teknik kung fu yang tidak berguna.

7. The Wandering Earth

Film fiksi ilmiah Tiongkok pada 2019 yang secara longgar didasarkan pada novel terbitan 2000 The Wandering Earth oleh Liu Cixin. Film ini dibintangi oleh Qu Chuxiao, Li Guangjie, dan Ng Man-tat.

Berlatar masa depan fantasi, ceritanya mengikuti sekelompok astronaut saat mereka membimbing Bumi menjauh dari Matahari yang mengembang sambil berusaha mencegah tabrakan dengan Jupiter. Nasib Bumi sekarang berada di tangan beberapa orang yang tak terduga. The Wandering Earth adalah salah satu karya terakhir Ng.

Banyak lagi filmnya yang terkenal. Contohnya, Shaolin Popey. Film ini diperankan aktor cilik Steven Hao Shao Wen yang lantas dikenal di Indonesia sebagai Boboho. Ng berperan sebagai paman Boboho. (OL-14)