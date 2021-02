Ajak Perempuan Indonesia Bergaya Sambil Berinvestasi

BERPROFESI sebagai aktris sepertinya belum memuaskan Prilly Latuconsina untuk berkreasi. Terbukti ia meluncurkan brand perhiasan emas dengan nama ILY Gold. Koleksi perhiasan ILY Gold menggabungkan natural gemstone dan kadar emas pas standar SNI9 Karat atau 37.5%. Dengan menghadirkan tampilan desain dengan gaya stylish, modern, daily wear, dan fun, setiap koleksi ILY Gold dikembangkan dari cerita kehidupan perempuan muda dengan konsep limited edition.

Diluncurkan secara virtual di akun Youtube ILY Gold, ILY Gold akan meluncurkan dua koleksi perhiasan untuk peluncuran perdana, yaitu Think Pink dan Be With You. Sebagai rangkaian dari peluncuran perdana, ILY GOLD juga memberikan teaser koleksi-koleksi perhiasan emasnya.

“Aku termasuk generasi muda yang tidak bisa lepas dari perhiasan. Kenapa akhirnya aku meluncurkan ILY Gold, karena pada dasarnya aku sangat menyukai perhiasan. Selain itu emas memiliki harga yang cenderung naik, apalagi perhiasan dengan kadar emas pas standar SNI bisa dijadikan investasi jangka panjang. Saat ini image perhiasan emas adalah sesuatu yang mewah. Dengan ILY Gold, aku mengembangkan perhiasan emas dengan konsep daily wear yang belum ada di Indonesia. Harga produk juga sangat terjangkau dimulai dari Rp700 ribu per produknya dengan sertifikat asli kadar emas pas,” cetus Prilly Latuconsina.



Koleksi perdana ILY Gold terdiri dari dua koleksi dengan menggunakan natural gemstone Rose Quartz, batu alami quartz berwarna pink dengan kualitas terbaik yang berasal dari special selection. Karena warna alaminya berwarna pink, Rose Quartz diasosiasikan sebagai batu universal love.

Menurut Jennifer Heryanto, CEO PT Sentral Kreasi Kencana, keseluruhan koleksi ILY Gold diproduksi oleh mereka dan sudah tersertifikasi kadar emas pas SNI dari Kementerian Perindustrian yang seluruhnya merupakan produksi dalam negeri.

"Setiap produk ILY Gold yang dihasilkan oleh PT Sentral Kreasi Kencana merupakan perhiasan emas 9 karat dengan kadar emas pas sebesar 37,5% yang diproduksi dengan kualitas terbaik setara perhiasan berlian. Setiap bulan, kami akan mengeluarkan desain baru dengan jumlah terbatas dan tidak diproduksi kembali sehingga setiap produk yang dikeluarkan adalah limited edition dan tidak pasaran,” cetus Jennifer.

“Melalui ILY Gold, kami ingin memberi semangat perempuan mudau ntuk selalu percaya diri, fun, dan be who you are. Tagline dari ILY GOLD sendiri – Say It With I Love You – mengajak para kawula muda untuk lebih berani mengekspresikan diri dan rasa sayang kepada orang terkasih dengan sesuatu yang mempunyai durability tinggi sekaligus untuk investasi jangka panjang. Semoga tahun ini keadaan semakin membaik, kita semua selalu sehat dan dapat beraktivitas normal kembali. Untuk ILY Gold, semoga produknya dapat disukai masyarakat sebagai hasil karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan dalam negeri dan dapat, menjadi trendsetter dalam produk perhiasan emas,” ujar Prilly Latuconsina. (RO/A-1)