Ini 4 Cara Trading Emas yang Aman dan Minim Risiko

Karyawan memperlihatkan emas batangan berbagai ukuran di Butik Logam Mulia Antam di Setiabudi, Jakarta.(MI/Usman Iskandar)

EMAS atau gold merupakan salah satu instrumen trading yang paling diminati karena dikenal sebagai aset safe haven dengan nilai yang cenderung stabil.

Bahkan, April lalu, harganya sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Meskipun menawarkan peluang yang menarik, trading emas tetap memiliki risiko yang tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara trading gold yang aman sebelum benar-benar terjun ke pasar.

Apa itu trading emas?

Trading emas adalah aktivitas jual beli emas dalam bentuk kontrak secara online di pasar keuangan. Tujuannya adalah untuk meraih keuntungan dari fluktuasi harga emas dalam jangka pendek.

Berbeda dengan investasi emas batangan yang cenderung bersifat jangka panjang, trading emas bersifat lebih spekulatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan pemahaman pasar yang matang agar tidak terjebak risiko yang tinggi.

Trading Emas yang Aman

Untuk meminimalisir kerugian Anda, ikuti 4 cara trading gold yang aman di bawah ini!

1. Pahami Analisis Teknikal dan Fundamental

Sebelum mulai trading emas, pelajari cara membaca grafik harga emas dan indikator teknikal seperti Moving Average dan RSI. Selain itu, pahami juga faktor-faktor fundamental yang dapat memengaruhi harga emas seperti suku bunga, inflasi, dan kondisi geopolitik. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda untuk mengambil keputusan yang tepat.

2. Perhatikan Pergerakan USD

Harga emas sangat dipengaruhi oleh kekuatan dolar AS (USD), karena gold biasanya diperdagangkan dalam mata uang tersebut. Ketika USD menguat, harga emas cenderung turun, dan sebaliknya. Jadi, pantau data ekonomi AS seperti laporan pengangguran, suku bunga The Fed, dan inflasi karena ini bisa memberi petunjuk penting soal arah harga emas.

3. Gunakan Manajemen Risiko yang Ketat

Salah satu cara terbaik trading emas yang aman adalah dengan menggunakan manajemen risiko dengan ketat. Selalu gunakan stop-loss untuk membatasi kerugian dan take-profit untuk mengunci keuntungan. Selain itu, jangan mempertaruhkan lebih dari 2-3% dari total modal Anda dalam satu posisi. Manajemen risiko yang disiplin bisa menjadi pembeda antara trader yang sukses dan yang gagal.

4. Pilih Platform Trading Resmi dan Tepercaya

Pastikan Anda menggunakan platform trading yang telah diregulasi dan memiliki reputasi baik, seperti XM, yang diregulasi oleh berbagai lembaga internasional seperti FSC dan FSA. Berdiri sejak 2009, platform ini menyediakan lebih dari 1.400 instrumen trading, termasuk emas.

Bahkan, dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-15, XM menawarkan Promo Cashback tanpa batas dari tanggal 15 Juli hingga 15 Agustus. Dengan trading minimal 6 lot, Anda dapat menerima cashback. Promo ini berlaku untuk instrumen tertentu, yaitu emas, perak, BTC/USD, BTC/EUR, BTC/JPY, dan BTC/GBP.

“Perayaan 15 tahun ini bukan hanya tentang pencapaian kami, tetapi juga tentang jutaan trader yang telah mempercayai kami. Tahun ini, kami siap melangkah lebih jauh dengan menghadirkan lebih banyak alat dan peluang untuk mendukung kesuksesan trader kami,” kata Menelaos Menelaou, Co-CEO XM. (Z-1)