Perusahaan Indonesia Tampilkan Inovasi di Eisenwarenmesse Cologne 2026

Megajaya.co.id berpartisipasi dalam ajang Eisenwarenmesse Cologne 2026(Megajaya)

Kebutuhan akan solusi alat angkat yang aman, efisien, dan berstandar internasional terus meningkat seiring pertumbuhan sektor konstruksi, manufaktur, dan industri berat di berbagai negara. Inovasi teknologi serta kolaborasi global menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus meminimalkan risiko operasional di lapangan.

Megajaya.co.id menegaskan komitmennya untuk memperluas pasar internasional dengan berpartisipasi dalam ajang Eisenwarenmesse Cologne 2026 yang digelar pada 3-6 Maret 2026 di Koelnmesse Exhibition Centre, Köln, Jerman. Keikutsertaan ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkenalkan solusi lifting equipment terbaru kepada pelaku industri global.

Sebagai mitra resmi TOYO-INTL di Indonesia sejak 2012, Megajaya memanfaatkan pameran industri berskala global tersebut untuk memperkuat posisinya sebagai penyedia peralatan angkat berstandar internasional. Eisenwarenmesse sendiri dikenal sebagai salah satu pameran terbesar di dunia yang mempertemukan ribuan pelaku industri dari berbagai negara.

Dalam ajang tersebut, Megajaya hadir bersama TOYO-INTL melalui booth resmi yang menampilkan berbagai produk unggulan. Selain menampilkan produk, booth juga dilengkapi demonstrasi aplikasi langsung serta ruang interaksi yang memungkinkan diskusi dengan mitra global, sehingga tidak hanya menjadi sarana promosi tetapi juga membuka peluang kerja sama lintas negara.

Chairman Megajaya, Junaidy Halim, memimpin langsung partisipasi perusahaan, sementara CEO Megajaya, Djohan Halim, aktif menjalin komunikasi dengan calon mitra internasional guna memperluas jaringan bisnis.

“Kami melihat pameran ini sebagai platform penting untuk memperkenalkan inovasi dan kualitas produk kami. Ini bukan sekadar ekspansi pasar, tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang,” ujar Djohan.

Melalui pendekatan interaktif dan demonstrasi langsung, TOYO-INTL menampilkan teknologi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjamin keselamatan kerja di berbagai proyek industri. Megajaya turut berperan dalam memastikan informasi produk dapat diakses secara luas, termasuk oleh pasar Indonesia yang terus berkembang.

Partisipasi ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjawab kebutuhan industri global terhadap solusi alat angkat yang semakin menuntut standar tinggi. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, Megajaya terus mengembangkan kapabilitasnya untuk menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan industri modern.

“Kami percaya inovasi harus berjalan seiring dengan standar keselamatan yang tinggi. Bersama TOYO-INTL, kami berkomitmen menghadirkan solusi yang andal dan aplikatif di berbagai kondisi operasional,” tambah Djohan.

Sebagai mitra resmi TOYO-INTL di Indonesia, Megajaya tidak hanya mendistribusikan produk, tetapi juga menyediakan dukungan teknis, layanan purna jual, serta memastikan ketersediaan produk sesuai kebutuhan industri dalam negeri.

Keikutsertaan dalam Eisenwarenmesse Cologne 2026 menjadi langkah nyata perusahaan dalam membawa teknologi lifting equipment ke panggung global. Dengan memperluas jaringan internasional dan menghadirkan inovasi terbaru, Megajaya optimistis dapat terus berkontribusi dalam mendukung proyek-proyek industri berskala global ke depan. (E-3)