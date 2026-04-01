Pembatasan BBM Subsidi untuk Jaga Pelayanan Masyarakat dan Arus Logistik

Kalangan dunia usaha meminta pemerintah memastikan kejelasan implementasi kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tidak mengganggu aktivitas distribusi dan operasional bisnis di lapangan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa secara prinsip kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi sebesar 50 liter per hari tidak ditujukan untuk kendaraan umum, baik angkutan orang maupun barang.

“Dalam penjelasan pemerintah, pembatasan BBM subsidi tersebut memang diarahkan agar aktivitas pelayanan masyarakat, distribusi, dan logistik barang tidak terganggu,” ucapnya saat dihubungi, Rabu (1/4).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dunia usaha perlu mencermati bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan secara teknis di lapangan. Pasalnya, kerap terjadi perbedaan antara narasi kebijakan dan praktik operasional.

“Dalam implementasi kebijakan seperti ini, seringkali terdapat perbedaan pemahaman, khususnya terkait definisi kendaraan yang masuk kategori pengecualian, desain mekanisme pengecualian, hingga pengaturan teknis di tingkat SPBU,” jelas Shinta.

Ia menekankan, persoalan ini menjadi krusial karena tidak semua aktivitas usaha menggunakan kendaraan yang secara administratif tergolong sebagai angkutan umum. Banyak pelaku usaha, termasuk UMKM, yang mengandalkan armada sendiri untuk distribusi maupun operasional harian.

“Termasuk juga angkutan barang antar daerah yang menggunakan solar bersubsidi. Dalam konteks ini, kejelasan definisi dan teknis implementasi menjadi kunci agar tidak terjadi hambatan di lapangan,” katanya.

Selain itu, dunia usaha juga mengantisipasi potensi friksi operasional apabila implementasi kebijakan di lapangan tidak berjalan mulus. Misalnya, antrean panjang di SPBU, penumpukan kendaraan, hingga keterbatasan akses terhadap BBM subsidi.

“Jika hal tersebut terjadi, dampaknya bisa dirasakan pada kelancaran distribusi dan berpotensi menambah biaya logistik. Pada akhirnya, kondisi ini dapat memengaruhi biaya produksi dan mendorong kenaikan harga secara tidak langsung,” paparnya.

Meski demikian, Apindo menyatakan dapat memahami tujuan pemerintah dalam mengendalikan subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, Shinta menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan dan implementasi teknis di lapangan.

“Kami berharap narasi kebijakan yang disampaikan dapat selaras dengan regulasi yang tertulis dan berlaku di lapangan, sehingga tujuan subsidi tepat sasaran tetap tercapai tanpa mengganggu produktivitas dan kelancaran aktivitas logistik ekonomi,” pungkasnya. (E-3)