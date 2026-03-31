Program MBG Jadi 5 Hari Sepekan, Pemerintah Sebut Potensi Hemat Anggaran Rp20 Triliun

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini mengarahkan penyediaan makanan segar menjadi lima hari dalam seminggu. Ia mengatakan langkah ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp20 triliun.
"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis sebagai program dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," ujar Airlangga ketika konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Airlangga menegaskan bahwa optimalisasi program MBG bukan sekadar langkah penghematan teknis, melainkan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Dengan potensi penghematan mencapai Rp20 triliun, pemerintah berharap ruang fiskal negara menjadi lebih sehat untuk mendukung program prioritas lainnya.
"Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan," tambahnya.
Selain penyesuaian skema program, pemerintah juga menyoroti pentingnya perubahan budaya kerja yang lebih efektif. Airlangga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam mendukung efisiensi ini.
"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja ini," pungkasnya. (Ant/P-3)
PEMERINTAH melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membagikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) enam hari dalam sepekan.
Pemerintah berencana mengurangi hari operasional program Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari. Menkeu Purbaya memastikan efisiensi tanpa mengurangi kualitas.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
BGN selidiki dugaan keracunan 7 warga di Nabire usai konsumsi Makan Bergizi Gratis. Sampel dikirim ke Jayapura, SOP dapur diperketat.
