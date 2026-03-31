Program MBG Jadi 5 Hari Sepekan, Pemerintah Sebut Potensi Hemat Anggaran Rp20 Triliun

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini mengarahkan penyediaan makanan segar menjadi lima hari dalam seminggu. Ia mengatakan langkah ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp20 triliun.

"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis sebagai program dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," ujar Airlangga ketika konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Airlangga menegaskan bahwa optimalisasi program MBG bukan sekadar langkah penghematan teknis, melainkan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Dengan potensi penghematan mencapai Rp20 triliun, pemerintah berharap ruang fiskal negara menjadi lebih sehat untuk mendukung program prioritas lainnya.

Baca juga : Pemerintah Rencanakan Pemberian MBG di Daerah 3T Hingga 6 Hari dalam Sepekan

"Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan," tambahnya.

Selain penyesuaian skema program, pemerintah juga menyoroti pentingnya perubahan budaya kerja yang lebih efektif. Airlangga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam mendukung efisiensi ini.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja ini," pungkasnya. (Ant/P-3)