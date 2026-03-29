Manfaatkan BRI Multiguna Bikin Rumah lebih Nyaman usai Lebaran

SETELAH momen Hari Raya Idul Fitri berlalu, banyak orang mulai kembali menata rumah dan rutinitas sehari-hari. Suasana yang sempat ramai oleh silaturahmi kini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali kondisi hunian.

Tak sedikit yang kemudian menyadari adanya bagian rumah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kenyamanannya. Mulai dari renovasi ringan, memperbarui furnitur, mengecat ulang ruangan, hingga menata ulang area tertentu agar lebih fungsional.

Hal tersebut dilakukan bukan hanya untuk mempercantik tampilan hunian, melainkan juga menciptakan ruang yang lebih nyaman untuk beraktivitas bersama keluarga setelah Lebaran.

Namun, kebutuhan untuk memperbaiki rumah sering kali datang bersamaan dengan kebutuhan finansial lain yang juga tak kalah penting, terutama setelah pengeluaran selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Maka dari itu, solusi pembiayaan yang praktis, fleksibel, dan memiliki cicilan terencana menjadi relevan bagi pekerja yang ingin tetap menjalankan rencana tanpa mengganggu kestabilan keuangan bulanan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah BRI Multiguna Karya, yakni fasilitas kredit multiguna yang dirancang untuk karyawan berpenghasilan tetap.

Apa itu BRI Multiguna Karya?

BRI Multiguna Karya adalah fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang ditujukan bagi karyawan berpenghasilan tetap dengan sistem pembayaran gaji melalui payroll BRI. Produk itu hadir untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan finansial, sehingga cocok bagi nasabah yang membutuhkan kredit untuk karyawan tetap dengan skema yang lebih terarah.

Sebagai pinjaman berbasis payroll BRI, produk tersebut dirancang untuk memberi kemudahan bagi pekerja yang ingin mengakses pembiayaan secara lebih praktis. Dana pinjamannya juga dapat digunakan untuk beragam kebutuhan, mulai dari yang sudah direncanakan sejak awal hingga yang muncul di tengah perjalanan.

Bagi kalangan profesional, pegawai aparatur sipil negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ataupun pegawai swasta, produk ini dapat menjadi salah satu bentuk pinjaman konsumtif BRI yang membantu menjaga rencana keuangan tetap berjalan ketika kebutuhan dana besar muncul.

Keunggulan BRI Multiguna Karya

Tenor fleksibel hingga 15 tahun

Salah satu keunggulan utama BRI Multiguna Karya adalah jangka waktu pinjaman yang fleksibel dengan tenor hingga 15 tahun. Opsi ini memberi ruang bagi nasabah untuk menyesuaikan cicilan dengan kemampuan finansial bulanan.

Proses pengajuan mudah dan cepat

Saat membutuhkan pembiayaan, banyak orang menginginkan proses yang tidak berbelit. BRI Multiguna Karya menawarkan pengajuan yang relatif mudah dengan proses yang cepat sehingga cocok untuk karyawan aktif yang membutuhkan solusi praktis.

Dikutip laman bri.co.id, produk pinjaman tersebut memiliki proses pengajuan mudah dan cepat. Dana dapat cair dalam satu hari kerja setelah dokumen lengkap.

Cicilan dipotong dari payroll

Salah satu nilai praktis dari BRI Multiguna Karya adalah skema pembayarannya yang terhubung dengan payroll nasabah. Dengan sistem ini, cicilan dapat dibayarkan secara lebih tertata sehingga dapat membantu nasabah mengelola kewajiban bulanan dengan lebih disiplin.

Kebutuhan yang bisa dibiayai dengan BRI Multiguna Karya

BRI Multiguna Karya tidak hanya bisa digunakan untuk biaya renovasi rumah. Sesuai fungsinya, produk pembiayaan ini menawarkan fleksibilitas penggunaan dana untuk berbagai kebutuhan finansial lain.

Berikut sejumlah contoh kebutuhan yang bisa dibiayai BRI Multiguna Karya.

Biaya pendidikan (H3) Biaya pendidikan anak juga menjadi salah satu kebutuhan besar yang umum dihadapi keluarga. Mulai dari uang pangkal, biaya sekolah, kursus, hingga kebutuhan penunjang belajar, semuanya membutuhkan perencanaan yang matang. Lewat pembiayaan yang terukur, kebutuhan tersebut bisa dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas keuangan secara drastis. Side hustle atau usaha sampingan Di tengah kebutuhan yang terus berkembang, tidak sedikit karyawan mulai melirik side hustle atau usaha sampingan untuk menambah pemasukan di luar pekerjaan utama, seperti usaha kuliner rumahan, reseller, hingga jasa yang dijalankan secara fleksibel setelah jam kerja. Untuk memulai atau mengembangkannya, sering kali dibutuhkan modal awal, baik untuk membeli perlengkapan, stok barang, maupun kebutuhan operasional lain. Dengan demikian, fasilitas kredit multiguna dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan agar rencana usaha dapat berjalan lebih terarah. Kebutuhan keluarga lainnya Selain untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, dan side hustle, dana pinjaman juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga lainnya. Fleksibilitas ini membuat BRI Multiguna Karya relevan bagi pekerja yang membutuhkan pembiayaan untuk beragam keperluan, baik yang sudah direncanakan maupun yang datang mendadak.

Syarat mengajukan BRI Multiguna Karya

Bagi karyawan yang ingin merealisasikan rencana pembenahan rumah menjelang Ramadhan atau memenuhi kebutuhan finansial lainnya, memahami syarat pengajuan menjadi langkah awal yang penting. BRI Multiguna Karya ditujukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus karyawan aktif dan menerima payroll gaji melalui BRI atau akan memindahkan payroll ke BRI.

Batas usia minimal saat pengajuan adalah 21 tahun. Sementara itu, untuk karyawan calon ASN (CASN), ASN, TNI, dan Polri, usia minimal yang berlaku adalah 18 tahun.

Cara mengajukan BRI Multiguna Karya

Pengajuan BRI Multiguna Karya dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI terdekat. Nasabah dapat datang langsung untuk mengambil dan mengisi formulir pengajuan, lalu menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.

Setelah itu, petugas bank akan melakukan verifikasi dan analisis data. Jika pengajuan disetujui dan perjanjian kredit telah ditandatangani, dana akan dicairkan ke rekening payroll BRI. Pencairan dapat dilakukan dalam 1 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Bagi nasabah yang menginginkan proses lebih praktis, BRI juga menyediakan opsi pengajuan digital melalui BRIguna Digital di BRImo. Layanan itu ditujukan bagi pegawai aktif berpenghasilan tetap dengan rekening gaji (payroll) BRI dan dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

BRIguna Digital memiliki plafon maksimal Rp 500 juta atau lebih sesuai repayment capacity dengan tenor sampai 15 tahun atau sesuai sisa masa kerja aktif. Produk pinjaman multiguna itu bisa menjadi alternatif bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman tanpa harus datang ke kantor cabang.

Simulasi pinjaman dan perencanaan cicilan

Sebelum memutuskan mengajukan pembiayaan, calon nasabah dapat mengecek simulasi pinjaman dan perencanaan cicilan terlebih dahulu. Langkah ini penting agar perencanaan cicilan benar-benar sesuai dengan kemampuan finansial dan tidak membebani pengeluaran bulanan.

BRI menyediakan fitur simulasi kredit yang memuat sejumlah komponen, seperti jumlah gaji, jangka waktu, dan suku bunga efektif. Dari simulasi tersebut, calon nasabah dapat memperoleh gambaran awal mengenai estimasi cicilan. Perlu diingat, hasil simulasi tersebut masih berupa estimasi dan belum termasuk biaya lain-lain.

Solusi pembiayaan yang fleksibel dapat menjadi pilihan untuk membantu mewujudkan rencana tanpa mengganggu kestabilan keuangan bulanan. BRI Multiguna Karya hadir sebagai salah satu opsi bagi karyawan berpenghasilan tetap yang membutuhkan pembiayaan untuk beragam keperluan, mulai dari mempercantik rumah hingga kebutuhan keluarga lainnya.

Yuk, ajukan BRI Multiguna Karya sekarang melalui kantor cabang BRI terdekat. Informasi lebih lanjut mengenai BRI Multiguna Karya bisa dicek melalui tautan berikut.