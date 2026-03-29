Cicilan KPR Terasa Berat? Program Take Over BRI Tawarkan Bunga Mulai 2,50 Persen

Pindah KPR ke BRI kini lebih mudah dengan bunga mulai 2,50%(Freepik)

BAGI para pejuang kredit pemilikan rumah (KPR), perubahan cicilan dari bunga tetap ke skema mengambang atau floating rate kerap menjadi tantangan yang tidak ringan.

Sebagai informasi, kenaikan cicilan yang dialami para debitur KPR rata-rata mencapai 13%.

Agar beban cicilan tidak semakin berat, debitur dapat mempertimbangkan memindahkan KPR (take over) ke bank lain. Namun, sebelum mengambil langkah tersebut, debitur tetap perlu cermat membandingkan suku bunga efektif, tenor fixed, dan biaya pindah.

Merespons kebutuhan nasabah yang ingin mencicil KPR dengan bunga lebih rendah dari floating rate, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI menghadirkan program BRI KPR Take Over sebagai solusi konkret.

Program ini memungkinkan nasabah yang saat ini memiliki KPR di bank lain untuk mengalihkan kreditnya ke BRI dengan skema pembiayaan yang lebih kompetitif dan fleksibel.

Apa itu BRI KPR Take Over?

BRI KPR Take Over adalah fasilitas pengalihan KPR dari bank atau lembaga pembiayaan lain ke BRI. Secara mekanisme, BRI akan melunasi sisa pinjaman nasabah di bank lama, kemudian membuat perjanjian kredit baru antara BRI dan nasabah tersebut.

Pengajuan BRI KPR Take Over serupa dengan pengajuan KPR baru yang meliputi analisis kredit dan penilaian ulang properti atau re-appraisal. Lewat re-appraisal inilah, nasabah berpotensi mendapatkan nilai agunan yang lebih tinggi serta membuka peluang untuk memperoleh dana tambahan atau top up kredit jika dibutuhkan.

Jenis properti yang dapat dialihkan mencakup rumah tinggal, apartemen, ruko, hingga rukan. Artinya, cakupan program ini cukup luas dan dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah dengan beragam profil kepemilikan properti.

Keunggulan BRI KPR Take Over

Daya tarik utama program ini terletak pada suku bunga BRI KPR yang lebih kompetitif dibandingkan skema floating rate yang sedang berjalan di bank lama.

BRI menawarkan pilihan skema yang dapat disesuaikan dengan profil nasabah. Bagi nasabah Layanan Nasabah Prima (LNP) serta karyawan perusahaan dengan payroll kerja sama BRI dan BRI Group, suku bunga spesial dimulai dari 2,50% fixed 1 tahun.

Tersedia pula skema berjenjang dan fixed sepanjang tenor dengan bunga mulai 7,25%.

Untuk nasabah umum di luar segmen tersebut, suku bunga yang diberikan mulai dari 4,50 persen fixed 1 tahun jika bunga KPR yang sedang berjalan di bawah 10 persen atau mulai 5,50 persen fixed 1 tahun jika bunga existing mencapai 10 persen ke atas.

Detail lengkap skema suku bunga dapat dilihat di bbri.id/kprtakeover. Lalu, simulainya bisa dicek lewat https://bri.co.id/simulasi-kpr/.

BRI juga menawarkan tenor panjang dan fleksibel hingga maksimal 25 tahun bagi nasabah berpenghasilan tetap dan 20 tahun untuk nasabah non-fixed income. Dengan demikian, cicilan bulanan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah.

Keunggulan lain yang tidak kalah menarik adalah peluang mendapatkan top up dana. Jika nilai properti yang diagunkan meningkat sejak KPR pertama kali diambil, selisih nilainya dapat dicairkan sebagai dana tambahan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari renovasi rumah, pendidikan anak, hingga modal usaha.

Dari sisi pengajuan, prosesnya dirancang mudah dan transparan. Nasabah cukup mengikuti tahapan yang terstruktur mulai dari pengajuan permohonan, analisis kredit, penilaian ulang properti, pelunasan pinjaman di bank lama, hingga penandatanganan akad kredit baru bersama BRI.

Sebelum mengajukan BRI KPR Take Over, ada beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi oleh calon nasabah.

Salah satunya adalah KPR di bank asal harus sudah berjalan minimal satu tahun dan tidak memiliki riwayat tunggakan.

Selain itu, nasabah diwajibkan menempatkan dana pengendapan minimal senilai satu kali angsuran dalam bentuk tabungan yang diblokir selama periode suku bunga fixed berlaku.

Adapun BRI KPR Take Over ini menawarkan layanan beragam, seperti take over murni, take over dengan top up dana, top up saja, ataupun take over account in house khusus bagi pengembang yang bekerja sama dengan BRI.

Bagi nasabah yang mulai merasa terbebani dengan cicilan KPR berbasis floating rate, BRI KPR Take Over dapat menjadi solusi yang patut dipertimbangkan untuk menata kembali keuangan rumah tangga.

Dengan cicilan yang berpotensi lebih ringan, tenor yang fleksibel, serta peluang memperoleh dana tambahan, program ini menawarkan manfaat yang relevan bagi berbagai kebutuhan. Untuk informasi lebih lengkap dan pengajuan BRI KPR Take Over, nasabah dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat atau mengakses informasi resmi melalui tautan bbri.id/kprtakeover.