Uang Kartal yang Keluar dari BI DIY selama Ramadan dan Idulfitri Capai Rp4,71 trillun

JUMLAH realisasi uang kartal yang keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY (KPWBI DIY) kepada perbankan dan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026 tercatat sebesar Rp4,71 trillun atau setara dengan 94,39% dari angka proyeksi pada periode dimaksud sebesar Rp4,99 trillun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo mengatakan, angka tersebut mengalami peningkatan dari realisasi outflow Ramadan dan Idulfitri 1446 H/2025 yang tercatat sebesar Rp4.6 trillun.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi oleh tenaganya aktivitas ekonomi dan likuiditas masyarakat, didukung oleh peningkatan kebutuhan uang kartal dan libur panjang serta pemenuhan kebutuhan ATM selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar dan mudah diakses masyarakat, Bank Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan Penukaran Uang lewat Semarak Rupiah Ramadan Dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2026 di seluruh Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di DIY.

Kegiatan Serambi 2026 dilaksanakan dari tanggal 23 Februari s. d. 12 Maret 2026 dengan total kuota sebanyak 15.000 paket. Kegiatan tersebut diselenggarakan di lokasi-lokasi strategis, seperti rumah ibadah/masjid, kantor bank urnum, dan lokasi penukaran uang terpadu di Halaman Pendopo Graha Wariabhaktiyasa.

Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah yang cukup, berkualitas, dan tepat waktu, sekaligus terus mendorong efisiensi sistem pembayaran meIalui penguatan transaksi nontunai.

Sinergi antara pemenuhan kebutuhan uang kartal, layanan kas, serta digitalisasi sistem pembayaran diharapkan dapat mendukung stabilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi di DIY.