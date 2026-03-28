Masa Ramadan dan Idulfitri 1447 H, Uang Kartal Keluar BI DIY Mencapai Rp4,71 Triliun

SELAMA periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriyah/2026 uang kartal yang keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY (KPwBI DIY) kepada perbankan dan masyarakat tercatat sebesar Rp4,71 triliun atau setara dengan 94,39% dari angka proyeksi pada periode dimaksud sebesar Rp4,99 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,4% yang tercatat sebesar Rp4,6 triliun. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Media Indonesia di Yogyakarta, Jumat petang, menjelaskan tingginya uang kartal yang keluar dari KPwBI DIY itu karena adanya peningkatan kebutuhan uang kartal dan libur panjang serta pemenuhan kebutuhan ATM selama periode Ramadan dan Idulfitri.

"Serta adanya beberapa faktor lain diantaranya terjaganya aktivitas ekonomi dan likuiditas masyarakat," katanya.

Dikatakan sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar dan mudah diakses masyarakat, Bank Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan Penukaran Uang dengan mengangkat tagline Semarak Rupiah Ramadan Dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026 di seluruh Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Di DIY, lanjutnya kegiatan SERAMBI 2026 dilaksanakan dari tanggal 23 Februari hingga 12 Maret 2026 dengan total kuota sebanyak 15.000 paket, di lokasi-lokasi strategis seperti rumah ibadah/masjid, kantor bank umum, dan lokasi penukaran uang terpadu di sejumlah lokasi.(H-2)