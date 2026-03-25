Profil WBSA: Gurita Logistik Sinar Mas yang Perkuat Rantai Pasok Nasional lewat IPO

Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Pasar modal Indonesia resmi kedatangan calon emiten pertama di tahun 2026. PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), perusahaan logistik terintegrasi yang terafiliasi dengan Grup Sinar Mas, memulai masa penawaran awal (bookbuilding) pada hari ini, Rabu (25/3).
Dalam aksi korporasi ini, WBSA menawarkan sebanyak-banyaknya 1,8 miliar saham baru atau setara dengan 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Perseroan mematok harga penawaran awal di kisaran Rp150 hingga Rp170 per saham, sehingga berpotensi meraup dana segar maksimal mencapai Rp306 miliar.
Berdasarkan prospektus perseroan, mayoritas dana hasil IPO atau sekitar Rp215 miliar akan dialokasikan untuk langkah strategis, yakni mengakuisisi 99,99% saham PT Bermuda Inovasi Logistik (BIL). Langkah ini diambil untuk memperkuat lini bisnis angkutan laut dan mengintegrasikan layanan logistik multimoda secara lebih efisien.
“Sisa dana penawaran umum akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk mendukung operasional harian dan memperkuat kapasitas layanan logistik kami di seluruh Indonesia,” tulis manajemen WBSA dalam keterbukaan informasi.
|Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)
|25 - 27 Maret 2026
|Masa Penawaran Umum
|1 - 8 April 2026
|Tanggal Penjatahan
|8 April 2026
|Pencatatan di BEI (Listing)
|10 April 2026
Bagi para calon investor, WBSA juga memberikan sinyal positif dengan rencana pembagian dividen kas maksimal 10% dari laba bersih mulai tahun buku 2027. Keputusan ini akan bergantung pada persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan mendatang.
Sebagai informasi, PT BSA Logistics Indonesia didirikan pada 2021 dan bergerak di bidang usaha angkutan multimoda, pergudangan, hingga cold storage. Kehadirannya di pasar modal diharapkan menjadi katalisator positif bagi sektor logistik nasional yang terus berkembang pesat di tahun 2026. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved