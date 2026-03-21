Airlangga: Momentum Lebaran Diharapkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH memanfaatkan momentum Idulfitri sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, termasuk potensi gejolak harga energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa makna Lebaran tidak hanya sebatas perayaan keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang penting.
“Makna lebaran adalah merayakan kemenangan sesudah kita berpuasa 30 hari. Dan tentunya makna kemenangan ini juga dari kaitannya ekonomi, pemerintah membuat banyak program termasuk diskaun, kemudian mendorong mobilitas melalui work from anywhere, dan juga berbagai program termasuk kebantuan tangan, kebantuan sosial, dan berharap bahwa dengan kemenangan ini kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 5,5%,” ujar Airlangga, Sabtu (21/3).
Ia menjelaskan, berbagai stimulus telah disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi selama periode Lebaran, mulai dari diskon transportasi, kebijakan kerja fleksibel, hingga bantuan sosial.
Menurutnya, kombinasi kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan harapan agar masyarakat dapat bersama-sama menghadapi tantangan global ke depan, khususnya terkait potensi krisis energi.
“Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan dalam suasana ini tentu kita mengharap kita bersama-sama menghadapi gejolak krisis minyak ke depan,” pungkasnya. (Fal)
