Profil Michael Bambang Hartono: Perjalanan Hidup Pemilik BCA dan Gurita Bisnis Bos Djarum

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MICHAEL Bambang Hartono meninggal dunia, hari ini Kamis (19/3) pada usia 86 tahun. Ia masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes. Ia adalah simbol ketekunan yang berhasil mengubah pabrik rokok kecil yang nyaris ludes terbakar menjadi konglomerasi lintas sektor yang menopang ekonomi nasional. Lahir dengan nama Oei Hwie Siang pada 2 Oktober 1939 di Kudus, Bambang Hartono menutup usia pada Maret 2026, meninggalkan warisan bisnis yang menggurita dari perbankan hingga teknologi hijau.
Perjalanan bisnis Bambang Hartono dimulai dari titik terendah ketika pabrik Djarum milik ayahnya, Oei Wie Gwan, terbakar hebat pada 1963. Bersama adiknya, Robert Budi Hartono, ia bangkit dan melakukan diversifikasi yang fenomenal.
Bagi Bambang Hartono, permainan kartu Bridge bukan sekadar hobi. Ia adalah atlet nasional yang menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2018. Menurutnya, Bridge adalah latihan terbaik untuk mengambil keputusan bisnis: mengumpulkan data, menganalisis risiko, dan mengeksekusi strategi dengan tenang.
Meski memiliki kekayaan bersih yang diestimasi mencapai kisaran Rp297 triliun hingga Rp315 triliun pada tahun 2026, Bambang Hartono dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat bersahaja. Salah satu momen ikonik yang terus dikenang publik adalah saat dirinya tertangkap kamera sedang menikmati makan malam di sebuah warung Tahu Pong kaki lima di Semarang tanpa pengawalan ketat.
Berapa kekayaan Michael Bambang Hartono?
Per awal 2026, kekayaan bersihnya diestimasi mencapai US$ 17,5 miliar hingga US$ 18,4 miliar menurut data Bloomberg dan Forbes.
Apa saja perusahaan milik Grup Djarum?
Selain rokok Djarum, grup ini memiliki BCA, Polytron, Blibli, Tiket.com, hingga klub sepak bola Como 1907 di Italia.
Kepergian Michael Bambang Hartono pada 19 Maret 2026 menandai berakhirnya satu era penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Namun, fondasi bisnis yang ia bangun bersama saudaranya diprediksi akan tetap menjadi pilar utama stabilitas ekonomi nasional hingga puluhan tahun mendatang.
|Sektor Bisnis
|Unit Usaha Utama
|Keuangan
|PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
|Konsumsi
|PT Djarum
|Teknologi
|Polytron, Blibli, Global Digital Niaga
|Menara Telko
|PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
Gelombang duka menyelimuti jagat media sosial usai kabar wafatnya pengusaha senior Michael Bambang Hartono pada Kamis (19/3).
Kabar duka, Michael Bambang Hartono pemilik Grup Djarum dan BCA meninggal dunia di Singapura pada 19 Maret 2026. Simak profil dan jejak bisnisnya di sini.
Kabar duka, Michael Bambang Hartono pemilik Grup Djarum meninggal dunia di Singapura pada Kamis (19/3/2026) pukul 13.15. Simak profil dan kontribusinya.
