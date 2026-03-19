Profil Michael Bambang Hartono: Perjalanan Hidup Pemilik BCA dan Gurita Bisnis Bos Djarum

Michael Bambang Hatono(Dok.Geotimes)

MICHAEL Bambang Hartono meninggal dunia, hari ini Kamis (19/3) pada usia 86 tahun. Ia masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes. Ia adalah simbol ketekunan yang berhasil mengubah pabrik rokok kecil yang nyaris ludes terbakar menjadi konglomerasi lintas sektor yang menopang ekonomi nasional. Lahir dengan nama Oei Hwie Siang pada 2 Oktober 1939 di Kudus, Bambang Hartono menutup usia pada Maret 2026, meninggalkan warisan bisnis yang menggurita dari perbankan hingga teknologi hijau.

Profil Michael Bambang Hartono dan Gurita Bisnis: Dari Djarum hingga BCA

Perjalanan bisnis Bambang Hartono dimulai dari titik terendah ketika pabrik Djarum milik ayahnya, Oei Wie Gwan, terbakar hebat pada 1963. Bersama adiknya, Robert Budi Hartono, ia bangkit dan melakukan diversifikasi yang fenomenal.

Sektor Perbankan (BCA):

Langkah paling strategis adalah saat Hartono bersaudara mengambil alih Bank Central Asia (BCA) pasca-krisis 1998. Melalui PT Dwimuria Investama Andalan, mereka menjadikan BCA sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. Manufaktur & Elektronik: Melalui Polytron, Bambang Hartono membuktikan bahwa merek lokal bisa bersaing di pasar elektronik dan kini mulai merambah ke industri kendaraan listrik (EV) pada 2026.

Melalui Polytron, Bambang Hartono membuktikan bahwa merek lokal bisa bersaing di pasar elektronik dan kini mulai merambah ke industri kendaraan listrik (EV) pada 2026. Ekosistem Digital: Grup Djarum juga menguasai sektor digital melalui Blibli (Global Digital Niaga) dan infrastruktur telekomunikasi lewat Sarana Menara Nusantara (TOWR).

Filosofi Bridge dalam Bisnis Bagi Bambang Hartono, permainan kartu Bridge bukan sekadar hobi. Ia adalah atlet nasional yang menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2018. Menurutnya, Bridge adalah latihan terbaik untuk mengambil keputusan bisnis: mengumpulkan data, menganalisis risiko, dan mengeksekusi strategi dengan tenang.

Sisi Humanis: Miliarder Penyuka Tahu Pong

Meski memiliki kekayaan bersih yang diestimasi mencapai kisaran Rp297 triliun hingga Rp315 triliun pada tahun 2026, Bambang Hartono dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat bersahaja. Salah satu momen ikonik yang terus dikenang publik adalah saat dirinya tertangkap kamera sedang menikmati makan malam di sebuah warung Tahu Pong kaki lima di Semarang tanpa pengawalan ketat.

Berapa kekayaan Michael Bambang Hartono?

Per awal 2026, kekayaan bersihnya diestimasi mencapai US$ 17,5 miliar hingga US$ 18,4 miliar menurut data Bloomberg dan Forbes.

Apa saja perusahaan milik Grup Djarum?

Selain rokok Djarum, grup ini memiliki BCA, Polytron, Blibli, Tiket.com, hingga klub sepak bola Como 1907 di Italia.

Kesimpulan

Kepergian Michael Bambang Hartono pada 19 Maret 2026 menandai berakhirnya satu era penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Namun, fondasi bisnis yang ia bangun bersama saudaranya diprediksi akan tetap menjadi pilar utama stabilitas ekonomi nasional hingga puluhan tahun mendatang.

Sektor Bisnis Unit Usaha Utama Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Konsumsi PT Djarum Teknologi Polytron, Blibli, Global Digital Niaga Menara Telko PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)

(H-4)