Viva Apotek Gandeng Highway Hub Kembangkan Jaringan Retail di Jalan Tol India

Viva Apotek dan Highway Hub Amenity Private Limited (Highway Hub) menandatangani MoU untuk menjajaki kemitraan strategis yang berfokus pada pengembangan dan pengoperasian format retail terintegrasi di sepanjang jaringan jalan tol dan fasilitas peristirahat(Dok. Viva Apotek)

VIVA Apotek dan Highway Hub Amenity Private Limited (Highway Hub) menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada 11 Maret 2026 untuk menjajaki kemitraan strategis yang berfokus pada pengembangan dan pengoperasian format retail terintegrasi di sepanjang jaringan jalan tol dan fasilitas peristirahatan di India.

Inisiatif ini dirancang sebagai bentuk ekspansi dari Viva Apotek dan mengakomodasi peluang kesempatan atas tingginya permintaan akan layanan retail modern dan akses layanan kesehatan di sektor infrastruktur India yang tengah mengalami transformasi masif.

India tengah mengalami pertumbuhan infrastruktur lima kali lipat, Pemerintah India telah mengalokasikan dana sebesar 20 triliun rupee yang setara Rp3.800 triliun atau 3,8 quadriliun rupiah untuk pembangunan 20.000 km jalan tol akses terbatas yang baru hingga tahun 2030. Jaringan jalan tol berkecepatan tinggi ini diperkirakan akan tumbuh dari 4.500 km pada tahun 2025 menjadi 21.500 km pada tahun 2033, sebuah peningkatan kapasitas sebesar lima kali lipat yang membuka peluang ekonomi non-bahan bakar yang belum tergarap.

Dari peluang tersebut, strategi ekspansi yang akan dilakukan kedua belah pihak yakni pengembangan way-side amenities (fasilitas peristirahatan) sebanyak 500 gerai dalam 5 tahun ke depan. Adapun pembangunan gerai akan dilakukan dalam 3 fase untuk membangun platform retail yang mengintegrasikan layanan minimarket (convenience store), coffee retail, layanan farmasi, serta layanan kesehatan, yang akan ditempatkan terutama di lokasi pom bensin di sepanjang jaringan jalan tol utama di India.

"Bergabung dengan ekosistem Highway Hub adalah langkah ekspansi yang sangat terukur bagi Viva Apotek. Dengan target pengembangan 500 gerai dalam lima tahun ke depan, kami mengamankan posisi strategis di tengah ledakan infrastruktur India. Sinergi ini memungkinkan kami mengoptimalkan potensi pasar non-fuel highway economy yang sedang tumbuh pesat sebesar lima kali lipat," ujar Direktur Utama Viva Apotek, Ni Ketut Sukartiwi, usai menandatangani MoU tersebut.

Highway Hub India adalah lini bisnis dari Pragati Group, salah satu pengembang infrastruktur logistik dan pergudangan terbesar di India. Highway Hub merupakan pengembang dan operator way-side amenities (fasilitas peristirahatan) terkemuka di India yang telah bekerja sama dengan mitra global F&B ternama seperti KFC dan Pizza Hut.

Melalui kolaborasi ini, Highway Hub akan memanfaatkan platform pengembangan lokasi, hubungan dengan operator fuel station, serta kemampuan integrasi real estate untuk mendukung pengembangan jaringan lokasi.

Di sisi lain, Viva Apotek akan menghadirkan brand retail, sistem operasional, standar operasional toko (SOP), serta keahlian dalam pengelolaan retail farmasi, yang akan menjadi fondasi dalam pengoperasian jaringan retail tersebut.

Format retail yang dikembangkan dalam kemitraan strategis ini direncanakan akan beroperasi menggunakan brand Viva Apotek, dengan standar pengalaman pelanggan, sistem teknologi, serta proses operasional yang telah dikembangkan oleh Viva Apotek.

Kemitraan strategis yang terjalin ini menjadi langkah awal Viva Apotek untuk menjadi retail farmasi global. Penggabungan kekuatan tiap pihak dalam pengembangan lokasi strategis, integrasi infrastruktur, serta pengoperasian retail modern diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan jangka panjang di sektor mobility retail dan healthcare retail di India. (put/E-1)