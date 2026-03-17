Menakar Efektifitas Wacana Potong Gaji Presiden hingga Wakil Presiden demi Penghematan

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2026 memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap kesehatan fiskal nasional. Hal itu kembali mencuat sebagai respons atas ketidakpastian ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.
Secara data, langkah ini lebih bersifat politis-simbolis daripada solusi finansial praktis.
|Aspek Analisis
|Fakta & Data (Maret 2026)
|Skala Penghematan
|Estimasi penghematan dari gaji pejabat tinggi hanya berkisar Rp60-100 miliar per tahun, sangat kecil dibanding pagu belanja pegawai Rp580,7 triliun.
|Tujuan Utama
|Membangun Social Trust (kepercayaan publik) dan menunjukkan empati pemimpin di tengah kenaikan harga energi global.
|Celah Fiskal
|Pemborosan anggaran justru sering terjadi pada biaya operasional, perjalanan dinas, dan tumpang tindih fungsi lembaga, bukan pada gaji pokok.
Agar penghematan benar-benar efektif secara fiskal, pemerintah perlu memperluas cakupan kebijakan pada:
Kepercayaan Publik: Saat pemerintah melakukan efisiensi subsidi atau menaikkan pajak, kerelaan pejabat untuk memotong gaji sendiri menjadi "kunci" agar kebijakan tersebut diterima rakyat tanpa memicu gejolak sosial. Disiplin Fiskal: Menjadi sinyal bagi kementerian/lembaga untuk melakukan audit internal terhadap perjalanan dinas dan biaya operasional yang sering kali jauh lebih besar daripada nominal gaji pokok.
Sumber: Analisis Nota Keuangan RAPBN 2026 & UU Hak Keuangan Pejabat Negara.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga di bawah batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Para pemohon mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan rotasi besar-besaran terhadap ribuan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada awal tahun anggaran 2026.
