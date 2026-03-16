Penjualan Tiket Kereta Lebaran Tembus 3,25 Juta, KAI: Kursi masih Tersedia

PENJUALAN tiket angkutan Lebaran 2026 yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus meningkat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri. Hingga 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, tiket yang terjual tercatat mencapai 3.250.246 atau sekitar 72,2% dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan selama periode perjalanan 11 Maret hingga 1 April 2026.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan tren perjalanan masyarakat mulai terlihat sejak pertengahan Maret, khususnya pada layanan kereta api jarak jauh.

“Permintaan perjalanan dengan kereta api mulai meningkat sejak pertengahan Maret. Data penjualan menunjukkan masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal, terutama pada layanan kereta api jarak jauh,” ujar Anne dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (16/3).

Dari total penjualan tersebut, tiket Kereta Api Jarak Jauh tercatat sebanyak 2.976.853 tiket atau 83,3% dari total kapasitas 3.571.760 tempat duduk. Artinya, masih tersedia sekitar 594.907 kursi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perjalanan mudik maupun arus balik.

Sementara itu, pada layanan Kereta Api Lokal yang dikelola KAI, tiket terjual mencapai 273.393 atau 29,5% dari total kapasitas 926.936 tempat duduk. Dengan demikian masih tersedia sekitar 653.543 kursi yang dapat dipesan pelanggan. Penjualan tiket kereta lokal biasanya meningkat mendekati waktu keberangkatan karena sebagian besar layanan baru dapat dipesan mulai tujuh hari sebelum perjalanan.

Selama lima hari pertama masa angkutan Lebaran, yakni 11–15 Maret 2026, KAI telah melayani 760.209 pelanggan kereta api jarak jauh.

Adapun tingkat okupansi harian kereta api jarak jauh tercatat sebagai berikut:

• 11 Maret: 101.617 pelanggan dari 159.404 kursi (63,7%)

• 12 Maret: 126.208 pelanggan dari 159.404 kursi (79,2%)

• 13 Maret: 165.675 pelanggan dari 163.432 kursi (101,4%)

• 14 Maret: 185.873 pelanggan dari 163.432 kursi (113,7%)

• 15 Maret: 180.836 pelanggan dari 163.432 kursi (110,6%)

Anne menjelaskan bahwa tingkat okupansi yang melampaui 100% terjadi karena pola perjalanan dinamis, yakni penumpang naik dan turun di stasiun perantara dalam satu perjalanan.

“Dalam satu perjalanan kereta api jarak jauh, satu kursi dapat digunakan oleh lebih dari satu pelanggan pada relasi yang berbeda. Pola ini memungkinkan jumlah pelanggan yang dilayani lebih besar dibandingkan jumlah kursi yang tersedia,” jelasnya.

Berdasarkan data sementara hingga 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, pergerakan penumpang kereta api jarak jauh masih tinggi. Pada hari ini diperkirakan 156.762 pelanggan akan melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh atau sekitar 95,9% dari total kapasitas 163.432 tempat duduk.

Sejumlah kereta api yang memiliki tingkat permintaan tinggi selama periode Lebaran antara lain KA Airlangga, KA Joglosemarkerto, KA Sri Tanjung, KA Bengawan, KA Kahuripan, dan KA Rajabasa.

Meski demikian, masyarakat masih dapat menemukan ketersediaan kursi pada beberapa layanan lain seperti KA Argo Lawu relasi Gambir–Solo, KA Argo Anjasmoro relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi, serta KA Kaligung relasi Cirebon Prujakan–Semarang Poncol.

Anne menambahkan, masyarakat dapat mempertimbangkan alternatif perjalanan dengan menyesuaikan jadwal keberangkatan, memilih rute berbeda, atau memanfaatkan skema perjalanan lanjutan (connecting train).

“Dengan kapasitas perjalanan yang masih tersedia, KAI mengajak masyarakat merencanakan perjalanan Lebaran sejak dini agar perjalanan mudik berlangsung lebih nyaman, terencana, dan menyenangkan bersama kereta api,” tutup Anne. (Fal/I-1)