126.276 Pemudik Jakarta ke Sumatera via ASDP Lebaran 2026

Sejumlah pemudik sepeda motor memasuki kapal di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, Rabu (24/12/2025) dini hari.(ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melaporkan mobilitas masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2026 mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru hingga H-8 Lebaran, tercatat sebanyak 126.276 pemudik telah meninggalkan Pulau Jawa menuju Sumatera melalui lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni.

Data dari Posko Merak yang mencakup layanan di Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara menunjukkan bahwa total penumpang tersebut terakumulasi sejak periode H-10 hingga H-8. Selain penumpang, jumlah kendaraan yang telah menyeberang mencapai 31.390 unit.

Penurunan Volume Dibandingkan Tahun Lalu

Meski pelabuhan mulai dipadati kendaraan, Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengungkapkan bahwa secara statistik terdapat penurunan volume dibandingkan periode yang sama tahun 2025. "Total penumpang turun 18,6 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 155.161 orang. Sementara total kendaraan juga turun 13 persen dari realisasi tahun lalu sebanyak 36.091 unit," jelas Heru dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2026).

Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh distribusi waktu mudik masyarakat yang lebih awal atau penggunaan moda transportasi lain yang semakin beragam di tahun 2026.

Kesiapan Armada dan Kebijakan Single Tarif

Untuk menjaga kelancaran arus penumpang, ASDP menyiagakan 28 hingga 33 kapal per 24 jam. Perusahaan juga menerapkan pola operasional Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) untuk mempercepat durasi bongkar muat di dermaga.

Informasi Penting: ASDP memberlakukan kebijakan "Single Tarif" selama periode Angkutan Lebaran 2026. Tarif dermaga eksekutif dan reguler disamakan untuk mendorong pemerataan penggunaan tujuh dermaga yang tersedia di Merak, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu titik tertentu.

Data Arus dari Sumatera ke Jawa

Sementara itu, arus dari arah sebaliknya (Sumatera ke Jawa) melalui Pelabuhan Bakauheni juga mulai bergerak. Tercatat sebanyak 97.385 penumpang dan 23.018 kendaraan telah menyeberang menuju Jawa. Angka ini juga menunjukkan tren penurunan tipis dibandingkan tahun lalu.

Pihak otoritas pelabuhan memprediksi puncak arus mudik akan tetap terjadi pada tanggal 16 hingga 17 Maret 2026. Pemudik diimbau untuk telah memiliki tiket minimal 24 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi Ferizy guna menghindari antrean di luar area pelabuhan.