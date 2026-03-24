Ilustrasi(Dok Istimewa)

ARUS balik Lebaran 2026 di lintasan Tanjung Uban, Bintan, menuju Telaga Punggur, Batam, memasuki H+3 pada Selasa, 24 Maret 2026. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam memperkuat layanan penyeberangan setelah pada H+2 tercatat 11.427 penumpang menyeberang dalam sehari.

Data ASDP menunjukkan, pada H+2 atau 23 Maret 2026, sebanyak 3.539 orang merupakan penumpang pejalan kaki, sedangkan 7.888 lainnya adalah penumpang di dalam kendaraan. Jumlah kendaraan yang menyeberang pada hari yang sama tercatat sebanyak 3.105 unit.

General Manager ASDP Cabang Batam, Reno Yulianto, mengatakan peningkatan arus balik telah diantisipasi sejak awal masa angkutan Lebaran melalui optimalisasi operasional. Menurut dia, meski terjadi kenaikan jumlah penumpang dan kendaraan dibandingkan tahun sebelumnya, layanan penyeberangan tetap berjalan lancar dan terkendali.

“Walaupun terjadi peningkatan signifikan dibandingkan 2025, kondisi di lapangan masih dapat kami kelola dengan baik melalui pengaturan operasional dan koordinasi intensif,” katanya, Selasa (24/3).

Untuk melayani lonjakan penumpang, ASDP mengoperasikan empat kapal dengan total sekitar 30 trip pada H+2. Penyesuaian jadwal pelayaran juga dilakukan agar layanan tetap mampu mengakomodasi peningkatan pengguna jasa.

Hingga H+2, total kumulatif penumpang di lintasan tersebut mencapai 67.706 orang atau naik sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, total kendaraan yang telah menyeberang tercatat sebanyak 20.179 unit.

ASDP sebelumnya telah memetakan bahwa lonjakan tertinggi arus balik di Pelabuhan Tanjung Uban diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026 atau H+3. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, penguatan layanan dilakukan secara bertahap mulai H-9, H-3, H-1, hingga H+5 dan H+8.

Pada lintasan Telaga Punggur-Tanjung Uban, kapasitas angkut dioptimalkan melalui pengoperasian empat kapal pada kondisi normal dan dapat meningkat menjadi lima kapal saat kepadatan tinggi. Selain itu, ASDP juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti buffer zone, tollgate, vending machine, klinik kesehatan, layanan pelanggan, ruang tunggu, dan fasilitas ibadah.

ASDP mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal dan membeli tiket melalui Ferizy untuk mengurangi antrean serta menjaga kelancaran arus balik Lebaran 2026. (H-2)