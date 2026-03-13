Pastikan Kesiapan Mudik Lebaran 2026, Andra Soni dan Dimyati Cek Pelabuhan Merak

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
UNTUK memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur (Wagub) Achmad Dimyati Natakusumah meninjau langsung kesiapan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Jumat (13/3/2026). Keduanya juga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.
Tampak hadir dalam peninjauan tersebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Teuku Faisal Fathani.
Di Pelabuhan Merak, rombongan meninjau sejumlah titik strategis, terutama Terminal Eksekutif yang menjadi jalur utama penyeberangan kendaraan kecil dan penumpang pejalan kaki menuju Pulau Sumatra. Selain itu, rombongan mengecek armada kapal yang akan beroperasi selama masa arus mudik Lebaran guna memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal.
Menko PMK Pratikno mengatakan, peninjauan tersebut sekaligus memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat pada masa mudik Lebaran tahun ini. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 143 juta orang.
Namun, angka tersebut berpotensi lebih tinggi saat realisasi di lapangan. "Target kita tentu saja agar mudik berjalan aman, lancar, nyaman, dan selamat," kata Pratikno.
Menurutnya, puncak arus mudik diperkirakan mulai terjadi sekitar 18 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi berlangsung pada akhir Maret. Dengan rentang waktu mudik yang cukup panjang itu, pemerintah berharap pergerakan masyarakat dapat tersebar pada beberapa hari sehingga tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.
"Kami berharap arus mudik bisa terdistribusi lebih merata karena tahun ini ada akhir pekan, kebijakan pengaturan kerja fleksibel (flexible working arrangement) bagi ASN, cuti bersama, serta libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri," jelasnya.
Pratikno juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan, termasuk faktor cuaca dan kondisi operasional pelabuhan. Petugas harus responsif melayani pemudik jika ada kendala di lapangan.
"Kepada masyarakat juga kami imbau untuk selalu mengikuti informasi resmi serta arahan petugas agar perjalanan mudik berjalan aman, nyaman, lancar, dan selamat," pungkasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan dan penumpang di kawasan Pelabuhan Merak. Dalam persiapan arus mudik tahun ini, dilakukan sejumlah penguatan fasilitas pendukung, termasuk penambahan zona penyangga (buffer zone) guna mengurai kepadatan kendaraan yang menuju pelabuhan.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah pelabuhan alternatif sebagai langkah antisipasi apabila terjadi antrean panjang di Pelabuhan Merak, termasuk penggunaan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon sebagai jalur menuju pelabuhan.
"Selain itu, ada pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai alternatif ketika kondisi antrean cukup panjang, yakni Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera," jelas Listyo.
Kapolri turut menyoroti pentingnya keberadaan pusat komando (command center) dan pusat media (media center) selama masa arus mudik. Menurutnya, kedua fasilitas tersebut memiliki peran vital dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara cepat dan akurat.
"Karena yang terpenting itu bagaimana seluruh kebijakan bisa tersosialisasi secara luas," katanya. (Adv/I-2)
Simak update harga tiket kapal Merak-Bakauheni Lebaran 2026! Dapatkan info tarif promo satu harga (Eksekutif harga Reguler), rincian harga kendaraan, dan panduan pesan tiket
Kemenhub menerapkan delaying system dan menetapkan buffer zone di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik dan balik Lebaran 2026.
KEMACETAN panjang kerap terjadi di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni, khususnya saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Selain pembagian dermaga penyeberangan, pemerintah juga menyiapkan delaying system atau rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk memperlambat kendaraan yang akan masuk ke dalam pelabuhan.
Dari kendaraan yang digunakan, ditemukan 40 box styrofoam berisi total 199.800 ekor BBL jenis Pasir dengan estimasi nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp29,97 miliar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Gubernur Banten Andra Soni meninjau pembangunan jalan desa Sukadame-Kubangkondang di Pandeglang melalui program Bang Andra.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro.
Gubernur Banten Andra Soni optimistis Provinsi Banten mampu menjelma menjadi salah satu destinasi wisata unggulan nasional.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Andra Soni dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di SMAN 1 Kabupaten Tangerang
