Jalan Sukadame-Kubangkondang Rampung, Andra Soni Ajak Warga Jaga Infrastruktur Desa

Gubernur Banten Andra Soni meninjau pembangunan jalan desa Sukadame-Kubangkondang di Pandeglang melalui program Bang Andra. Jalan beton sepanjang 1,4 km ini mempermudah akses warga, sekolah, dan distribusi hasil panen.(Pemprov Banten)

GUBERNUR Andra Soni meninjau pembangunan jalan desa di ruas Sukadame-Kubangkondang, Kabupaten Pandeglang yang telah dibangun melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) pada Kamis (26/2/2026). Ruas itu dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun anggaran 2025 untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Kedatangan Andra Soni disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Mereka menyampaikan terima kasih atas dibangunnya jalan desa tersebut karena telah mempermudah akses masyarakat desa.

"Terima kasih Pak Andra Soni, kaya mimpi jalannya bagus," kata salah satu warga saat menyambut kedatangan gubernur.

Kepada masyarakat, Andra Soni lalu menyampaikan pesan-pesan. Bahwa, ruas jalan Sukadame-Kubangkondang merupakan salah satu akses masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan menjadi akses pengangkut hasil panen.

"Jalan ini berada di wilayah yang salah satu lumbung padi di Pandeglang, akses menuju sekolah dan penduduknya padat," ungkap Andra Soni.

Selanjutnya, ia menyampaikan jalan tersebut dibangun dengan kontruksi beton sepanjang 1,4 kilometer dan lebar 4 meter. Pembangunan tersebut diinisiasi oleh Pemprov Banten yang fokus pada pembukaan akses masyarakat di desa-desa.

"Jalan ini dari usul kepala desa yang kemudian kita verifikasi dan cek serta berkoordinasi dengan bupati. Maka jalan ini dibangun pada tahun 2025 dengan program Bang Andra. Semoga jalan ini bermanfaat dan masyarakat semakin produktif," katanya.

Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun. Ke depan, ia berharap ada kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dalam membuka akses jalan di desa-desa.

"Membangun itu butuh biaya dan Provinsi Banten sedang berusaha membantu Kabupaten Pandeglang untuk membangun jalan-jalan desanya. Kami juga berharap bupati dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan desa bersamaan dengan provinsi," imbuhnya.

Sementara itu, Epan salah satu masyarakat Desa Sukadame menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Banten yang telah membangun jalan di desanya. Ia mengaku, masyarakat diuntungkan karena semakin mudahnya akses.

"Terima kasih Pak Andra Soni sudah dibangun jalannya, jadi nyaman dan lancar. Kami berharap jalannya awet agar masyarakat tidak kesusahan lagi kalau kemana-mana," ujarnya.

Ditempat yang sama, Siti, salah satu masyarakat Desa Sukadame juga menyampaikan rasa syukur lantaran jalan di desanya telah dibangun. Jalan ini katanya dulu rusak dan membuat masyarakat kesulitan saat hujan.

"Alhamdulillah sekarang sudah di bangun, terima kasih sudah benerin jalan ini, ini sudah lama di tunggu-tunggu," jelasnya.

Kepala Desa Sukadame Asep Rizal Chudori menyampaikan, desanya memiliki potensi pada sektor pertanian. Sehingga, dengan jalan yang telah dibangun, sangat membantu masyarakat. Khususnya, dalam mengangkut hasil pertanian.

"Kita memiliki potensi di sektor pertanian, dengan jalan ini juga sangat membantu masyarakat untuk mengangkut hasil panen. Sehingga ini sangat dirasakan," ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga akan mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga jalan tersebut. "Karena ini bagian dari hasil pembangunan, maka kita harus menjaga jalan yang sudah di bangun ini," paparnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut Andra Soni juga menyalurkan 150 paket sembako kepada masyarakat di Desa Sukadame dari UPZ BAZNAS Provinsi Banten. (Adv)