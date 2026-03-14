Posko RAFI 2026 Disiagakan Antisipasi Lonjakan Transaksi Lebaran

Peresmian Posko RAFI untuk menghadai libur Lebaran 2026.(Dok Finnet Indonesia )

PT Finnet Indonesia menyiagakan Posko Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 H / 2026 M guna memastikan kelancaran layanan transaksi digital selama periode Ramadhan hingga Lebaran. Posko ini difungsikan sebagai pusat pemantauan operasional yang bertugas menjaga stabilitas sistem, keamanan transaksi, serta keandalan infrastruktur layanan di tengah potensi lonjakan aktivitas digital masyarakat.

Posko RAFI 2026 berlokasi di Telkom Landmark Tower lantai 51, Jakarta. Melalui posko tersebut, perusahaan melakukan pemantauan intensif terhadap berbagai aspek operasional layanan digital.

Selain itu, proses rekonsiliasi dan settlement juga menjadi bagian penting dari pengawasan guna memastikan setiap transaksi yang dilakukan mitra maupun pengguna tercatat serta diproses secara akurat.

Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap peningkatan volume transaksi digital yang umumnya terjadi selama Ramadan hingga Idul Fitri. Untuk menjaga performa layanan tetap optimal, Finnet menyiapkan tim siaga yang bekerja secara bergantian selama 24 jam untuk memantau performa sistem sekaligus merespons secara cepat apabila terjadi gangguan.

Ketua Posko RAFI 2026, Irfan Budi Ramadhan mengatakan bahwa pembentukan posko tersebut merupakan langkah strategis perusahaan untuk memastikan layanan Finnet tetap dapat diakses secara aman dan stabil selama meningkatnya aktivitas transaksi di bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.

"Melalui Posko RAFI ini, kami memastikan seluruh layanan Finnet tetap berada dalam kondisi optimal selama periode Ramadan hingga Idul Fitri. Tim siaga dari berbagai unit kerja akan melakukan monitoring secara intensif terhadap performa sistem, keamanan transaksi, serta stabilitas infrastruktur, sehingga seluruh mitra dan pengguna dapat terus melakukan transaksi dengan aman dan nyaman," kata Irfan dalam keterangannya, Sabtu (14/3).

Sementara itu, Direktur Technology, Product & Operation sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Finance & Risk Management Finnet, Apep MK Noormansyah, menegaskan bahwa kesiapan sistem serta koordinasi lintas tim menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan layanan digital, terutama pada periode dengan tingkat transaksi tinggi.

"Periode Ramadan dan Idul Fitri merupakan momentum dengan aktivitas transaksi yang cenderung meningkat. Oleh karena itu, kesiapan sistem, infrastruktur, serta koordinasi tim operasional menjadi hal yang sangat penting agar layanan Finnet tetap andal, aman, dan mampu memberikan pengalaman transaksi yang optimal bagi seluruh mitra dan pengguna," ujar Apep.

Selain memantau kesiapan internal, jajaran manajemen Finnet juga melakukan diskusi dengan Direksi PT Infomedia dalam kunjungan kerja ke Kantor Infomedia Fatmawati. Pertemuan tersebut membahas kesiapan tim FinpayCare dalam mendukung operasional layanan, khususnya terkait penanganan kebutuhan pelanggan dan mitra selama periode RAFI.

Melalui Posko RAFI 1447 H / 2026 M, Finnet berharap dapat menjaga kelancaran operasional layanan digital sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri. Dengan dukungan tim siaga serta infrastruktur teknologi yang andal, perusahaan berkomitmen memastikan setiap transaksi masyarakat berlangsung aman, lancar, dan terpercaya selama musim Lebaran. (E-4)