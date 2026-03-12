Transformasi Retail Lewat Ekosistem Bisnis JETE

Ilustrasi(Dok Istimewa)

FOUNDER dan CEO DORAN Group, Jhonny Thio Doran, menilai bahwa model retail konvensional yang berfokus pada pembukaan gerai baru semakin kurang relevan dengan dinamika industri saat ini.

Perusahaan tidak lagi hanya bersaing melalui ekspansi jaringan toko, tetapi juga melalui kemampuan membangun sistem bisnis yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, masa depan retail akan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam membangun ekosistem bisnis yang mampu menghubungkan berbagai elemen secara terpadu.

"Retail tidak lagi hanya tentang membuka toko baru. Retail masa depan adalah tentang membangun ekosistem yang menghubungkan produk, distribusi, teknologi, dan komunitas dalam satu pengalaman yang terintegrasi," kata Jhonny, Kamis (12/3).

Toko retail bukan hanya tempat transaksi. Pendekatan tersebut menjadi landasan strategi DORAN Group dalam mengembangkan brand teknologi JETE. Perusahaan yang berbasis di Surabaya ini telah membangun jaringan lebih dari 150 gerai retail di berbagai kota di Indonesia. Selain memperluas jaringan toko fisik, perusahaan juga memperkuat sistem distribusi nasional serta mengembangkan kanal penjualan digital.

Bagi Jhonny, keberadaan toko fisik tetap penting dalam strategi retail, namun perannya kini mengalami pergeseran. Toko tidak lagi sekadar menjadi tempat transaksi, melainkan juga menjadi ruang pengalaman yang mempertemukan konsumen dengan produk dan teknologi secara langsung.

Dalam model retail modern, pengalaman konsumen menjadi faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara brand dan pengguna. Oleh karena itu, perusahaan mengembangkan konsep toko yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga pada interaksi.

“Konsumen datang ke toko bukan hanya untuk membeli produk. Mereka datang untuk merasakan brand, mencoba teknologi, serta berinteraksi dengan komunitas yang memiliki minat yang sama,” jelasnya.

Konsep ini menjadikan toko sebagai experience center yang memungkinkan konsumen mengenal teknologi secara langsung sekaligus memperkuat hubungan emosional dengan brand.

Sebagai bagian dari pengembangan ekosistem bisnis, DORAN Group juga terus memperkuat brand teknologi lokal JETE. Brand ini menghadirkan berbagai kategori produk teknologi konsumen seperti wearable device, perangkat audio, smart home, serta berbagai aksesoris gadget yang dirancang untuk mendukung kebutuhan gaya hidup digital masyarakat.

Namun penguatan brand tidak hanya dilakukan melalui inovasi produk. Perusahaan juga mendorong keterlibatan konsumen melalui berbagai kegiatan komunitas dan event berskala besar.

Salah satu inisiatif tersebut adalah penyelenggaraan JETE RUN, sebuah kegiatan olahraga yang diikuti oleh ribuan peserta setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi salah satu cara perusahaan membangun interaksi langsung dengan konsumen sekaligus memperkuat komunitas pengguna brand.

“Brand yang kuat bukan hanya yang sering muncul di iklan, tetapi yang mampu hadir dalam kehidupan sehari-hari konsumennya,” kata Jhonny.

Menurut Jhonny, integrasi antara retail offline, platform digital, distribusi nasional, serta aktivitas komunitas menjadi pondasi penting dalam menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Apalagi jika perusahaan atau brand ingin melantai di bursa dan menuju IPO di masa depan.

Pendekatan berbasis ekosistem ini memungkinkan perusahaan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih konsisten bagi konsumen di berbagai titik interaksi sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, DORAN Group juga melakukan berbagai penguatan internal, termasuk pengembangan sistem digital, peningkatan tata kelola perusahaan, serta penguatan brand JETE di pasar teknologi konsumen.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperbesar skala bisnis secara lebih terstruktur.

Dalam jangka panjang, transformasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan mempersiapkan diri menuju tahap pertumbuhan berikutnya, termasuk membuka peluang menuju perusahaan publik.

Di tengah kompetisi global yang semakin terbuka, Jhonny menilai bahwa brand lokal Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih luas apabila mampu membangun ekosistem bisnis yang kuat dan relevan dengan kebutuhan konsumen.

Menurutnya, besarnya pasar domestik Indonesia memberikan ruang yang luas bagi brand lokal untuk terus tumbuh sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global. (H-2)