Strategi Transformasi Perkokoh Fondasi Organisasi Wujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS) secara resmi memperkenalkan strategi transformasi terbaru bertajuk Kras Reborn. Inisiatif ini merupakan langkah visioner perusahaan untuk mengonversi dinamika volatilitas global dan disrupsi teknologi menjadi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi ini menandai fase krusial bagi perusahaan untuk beranjak dari sekadar bertahan menuju ambisi besar jadi pemimpin industri baja yang tangguh di kancah global.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan menegaskan momentum ini merupakan titik balik krusial bagi perseroan. "Kita harus menyadari Krakatau Steel tidak pernah kehilangan kekuatannya. Saat ini kita sedang membangkitkan kesadaran kolektif atas kapabilitas besar yang selama ini terpendam. Melalui Kras Reborn, kami meninggalkan pola pikir bertahan dan mulai melangkah dengan mentalitas juara yang berlandaskan pada kolaborasi tanpa batas serta standar kualitas kelas dunia," tegas Akbar Djohan yang juga Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan strategi Kras Reborn memposisikan energi organisasi dan ketangguhan mental talenta sebagai fondasi utama. Melalui sinergi Resilient Mindset dan Execution Excellence, setiap insan perusahaan dipacu untuk menghasilkan kinerja optimal di tengah dinamika industri.

"Transformasi ini merevolusi SDM menjadi business-driven people yang didukung penuh oleh kelincahan organisasi (organizational agility). Dengan menjadikan renewal through innovation sebagai motor penggerak, semua upaya ini bermuara pada satu visi kolektif, mewujudkan Krakatau Steel sebagai national pride with global standards melalui pencapaian KPI yang terukur dan akuntabel," terang Akbar.

Sebelumnya, langkah nyata percepatan transformasi ini dikukuhkan dalam agenda strategis bertajuk Strategi Navigasi Transformasi: Dari Survival Mode Menuju Reborn di Gedung Pusdiklat Cilegon, Banten.

Direktur SDM Krakatau Steel Suryantoro Waluyo memaparkan esensi Kras Reborn adalah sebuah intervensi energi organisasi yang menyeluruh.

Fokus utamanya bukan sekadar peningkatan kompetensi teknis, melainkan penyelarasan aspek budaya kerja, ketangguhan mental, dan optimalisasi kinerja berbasis target yang terukur.

"Ini diperlukan untuk memastikan setiap individu di dalam perusahaan bergerak sebagai mitra bisnis strategis yang berkontribusi langsung pada pendapatan perusahaan melalui pengaktifan sense of awareness, sense of belonging, dan sense of urgency," terangnya.

Dia menjabarkan melalui Kras Reborn, perseroan menetapkan visi untuk mencapai target pendapatan konsolidasi sebesar US$1,6 miliar seperti tertuang dalam RKAP 2026.

"Target ini bukan sekadar angka finansial, melainkan transformasi mentalitas menuju Reborn State yang mengedepankan ketangkasan dan kolaborasi lintas entitas antara holding dan anak perusahaan," ujarnya.

Ia menegaskan dengan fokus pada penyelesaian tugas yang berdampak langsung pada profitabilitas dan efisiensi, perusahaan berkomitmen untuk memastikan setiap insan Krakatau Steel menjadi penggerak utama dalam mewujudkan kebanggaan nasional berstandar dunia melalui pencapaian target strategis. (H-2)