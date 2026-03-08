Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PAMERAN furnitur dan kerajinan business-to-business (B2B) terbesar di Asia Tenggara, Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, resmi berakhir pada Minggu (8/3/2026).
Selama empat hari penyelenggaraan di ICE BSD City, ajang ini mencatatkan nilai transaksi langsung (on-the-spot) yang signifikan mencapai US$300 juta.
Kesuksesan ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu sentra furnitur dunia di tengah dinamika pasar global.
Panitia mencatat sebanyak 13.437 pengunjung dan pembeli (buyers) hadir dalam pameran yang diinisiasi oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) bersama Dyandra Promosindo tersebut.
Kehadiran buyers dari 86 negara menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki daya pikat tinggi. Tiongkok tercatat sebagai negara dengan jumlah pembeli terbanyak, disusul oleh Uni Eropa, Australia, Amerika Serikat, India, Singapura, Jepang, dan Malaysia.
“IFEX terus berkembang menjadi platform bisnis global yang mempertemukan produsen furnitur Indonesia dengan buyers internasional. Antusiasme pengunjung dan capaian transaksi tahun ini menunjukkan bahwa furnitur Indonesia memiliki daya saing kuat di pasar global,” ujar Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, dalam sesi konferensi pers.
Senada dengan hal tersebut, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, menekankan bahwa IFEX bukan sekadar ajang transaksi.
"Pameran ini menjadi ruang strategis bagi produsen, buyers, desainer, dan pelaku bisnis untuk bertemu secara langsung, menjalin kemitraan baru, serta mengeksplorasi peluang kolaborasi bisnis," tegasnya.
Selain pasar ekspor, tren menarik muncul dari sisi domestik. Sektor properti lokal menunjukkan minat tinggi terhadap furnitur bermaterial alami seperti batu, kayu solid, dan serat.
Tren ini didorong oleh meningkatnya preferensi pemilik properti terhadap konsep wellness living yang mengutamakan suasana hunian tenang dan dekat dengan alam.
Penyelenggaraan IFEX 2026 diharapkan memberikan dampak berantai (multiplier effect) bagi sektor lain seperti logistik, perhotelan, hingga transportasi.
Ke depan, HIMKI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pameran agar tetap sejajar dengan ajang furnitur kelas dunia lainnya.
“Kami percaya ke depan industri masih akan terus bertumbuh. Jadi masih banyak peluang yang bisa kita kejar untuk meningkatkan nilai ekspor,” pungkas Abdul Sobur. (Z-1)
Delegasi Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menghadiri Opening Ceremony VIFA ASEAN 2025 di Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City, Vietnam.
Koleksi yang diluncurkan mencakup berbagai kategori furniture, mulai dari living, dining, hingga working collection.
Memasuki 2026, Vivere melihat tren peningkatan kebutuhan furnitur praktis dan adaptif
IMMF CONNECT 2026 ditargetkan menghadirkan sekitar 800 eksibitor dan 15.000 pengunjung dari 20 negara, termasuk Jerman, Italia, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat.
Dengan integrasi ini, para pelaku bisnis tidak hanya mendapatkan akses pasar, tetapi juga ruang untuk pertukaran pengetahuan dan kolaborasi lintas sektor yang lebih efisien.
Zimmer punya berbagai koleksi kursi dan sofa dengan desain minimalis modern, yang bisa disesuaikan dengan ruang kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved