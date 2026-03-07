Kolaborasi KANA Furniture x Rina Renville, Angkat Cerita Budaya dalam Desain Furniture

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KANA Furniture, bagian dari Integra Group, secara resmi meluncurkan koleksi kolaborasi eksklusif bersama desainer Indonesia Rina Renville melalui acara Grand Launching Produk Kolaborasi KANA x Rina Renville yang diselenggarakan di KANA Kemang, Jakarta Selatan. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen KANA Furniture dalam menghadirkan desain yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga memiliki cerita dan nilai budaya Indonesia.

Melalui koleksi eksklusif ini, KANA dan Rina Renville mengangkat inspirasi dari elemen-elemen budaya lokal yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk desain furniture yang modern dan relevan dengan gaya hidup masa kini.

Koleksi yang diluncurkan mencakup berbagai kategori furniture, mulai dari living, dining, hingga working collection, yang dirancang dengan karakter desain yang kuat serta sentuhan inspirasi dari budaya Indonesia. Beberapa bentuk desain dalam koleksi ini terinspirasi dari elemen alam dan simbol budaya seperti bunga dan tongkat, yang kemudian diolah menjadi interpretasi desain yang elegan dan kontemporer.

“KANA selalu percaya bahwa produk lokal memiliki cerita yang kuat. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan furniture yang tidak hanya indah secara desain, tetapi juga membawa identitas budaya Indonesia. Karena itu, KANA terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan desainer lokal agar inspirasi budaya Indonesia dapat diangkat langsung ke dalam karya furniture,” ujar perwakilan KANA Furniture.

Desainer Rina Renville juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini lahir dari kesamaan visi untuk mengangkat kekayaan budaya Indonesia melalui desain. “Kami memiliki visi yang sama untuk mengangkat kebudayaan lokal. Sejalan dengan kampanye KANA ‘Lokal Punya Cerita’, kolaborasi ini menjadi cara untuk menghadirkan interpretasi baru dari inspirasi budaya Indonesia ke dalam desain furniture yang dapat dinikmati lebih luas,” ungkap Rina Renville.

Acara peluncuran koleksi ini dihadiri oleh para tamu undangan dari kalangan media, desainer, serta pecinta desain interior. Rangkaian acara meliputi ceremonial ribbon cutting, tufting experience, serta design talk yang membahas lebih dalam mengenai proses kreatif dan cerita di balik kolaborasi antara KANA Furniture dan Rina Renville. Melalui kolaborasi ini, KANA Furniture berharap dapat terus menghadirkan karya desain yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki nilai cerita yang memperkaya identitas desain Indonesia di industri furniture. (H-2)