Kolaborasi yang Kreatif Bangun Koneksi dengan Generasi Muda

RAKSASA logistik global DHL Express Indonesia resmi melakukan ekspansi ke ranah lifestyle dengan menggandeng label streetwear asal Bandung, Machine56.

Kolaborasi perdana ini melahirkan koleksi busana kapsul yang memadukan identitas visual logistik dengan estetika cyber-modern futuristik. Machine56, yang dikenal di panggung internasional melalui tipografi terenkripsi dan visual terinspirasi manga, menerjemahkan bahasa visual DHL ke dalam deretan produk fungsional seperti jaket, pullover, messenger bag, hingga T-shirt. Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk eksplorasi baru bagi perusahaan dalam membangun koneksi dengan generasi muda dan komunitas kreatif global.

"Melalui kolaborasi ini, kami menunjukkan bagaimana logistik dan budaya dapat saling beririsan. Ketika brand global bekerja sama dengan kreator lokal yang kuat secara identitas, dampaknya dapat beresonansi hingga ke panggung global," ujar Ahmad melalui keterangan, Kamis (5/2).

Uniknya, koleksi ini tidak hanya sekadar menempelkan logo. Elemen-elemen teknis dalam industri pengiriman seperti airway bill, kode industri, serta sistem penandaan logistik diolah secara artistik melalui tipografi kompleks khas Machine56. Perpaduan warna merah-kuning yang ikonik milik DHL pun bertransformasi menjadi blueprint teknis dalam desain streetwear tersebut. Bagi DHL, dukungan terhadap Machine56 adalah bagian dari komitmen untuk membantu bisnis Indonesia melampaui batas nasional.

"Machine56 merepresentasikan wajah kreativitas Indonesia yang disiplin dan autentik," tambah Ahmad.

Kebanggaan Kreator Lokal

Sementara itu, Founder dan Creative Director Machine56, Rajaya Yogaswara, menyebut kolaborasi ini sebagai pengakuan terhadap kejujuran bahasa visual mereka yang dimulai dari sebuah studio kecil di Bandung.

"Kami tidak pernah membangun Machine56 untuk diberi label 'lokal' atau 'global'. Fokus kami selalu pada kejujuran visual sendiri. Ketika brand sekelas DHL mengakui hal itu, ini pengingat bahwa kreativitas Indonesia mampu berdiri sejajar di panggung internasional tanpa harus berkompromi," ungkap pria yang akrab disapa Yoga tersebut.

Yoga menambahkan, mengolah identitas visual DHL yang sangat kaku menjadi tantangan kreatif tersendiri. Namun, ketegangan antara struktur logistik dan ekspresi desain justru membuat koleksi ini terasa 'hidup'.

Koleksi kapsul eksklusif ini menjadikannya sebagai label fashion Indonesia pertama yang berkolaborasi secara resmi dengan DHL. Produk ini akan dipasarkan secara global, sekaligus membawa narasi baru tentang kedalaman karakter desain Indonesia ke mata dunia. (E-4)