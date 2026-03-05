Kolaborasi dengan KUD Merthaguna Praya untuk Tingkatkan Kapasitas Produksi Kaylix Nasional

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Zentide (PT Zentide Bioteknologi Global), perusahaan bioteknologi pertanian berbasis rumput laut, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan KUD Merthaguna yang berlokasi di Praya, Lombok Tengah beberapa waktu lalu.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi Kaylix, pembenah tanah berbasis rumput laut yang dikembangkan menggunakan prinsip-prinsip penelitian biostimulan unggulan Zentide, guna mendukung distribusi dan kebutuhan petani di seluruh Indonesia.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis Zentide dalam memperkuat rantai pasok dan memperluas kapasitas manufaktur, seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap solusi pertanian berkelanjutan yang efisien dan ramah lingkungan.

Kaylix diformulasikan menggunakan senyawa bioaktif dari rumput laut Indonesia yang diperkaya mikroorganisme bermanfaat, dirancang untuk meningkatkan efisiensi serapan nutrisi, memperbaiki aktivitas biologis tanah, serta meningkatkan ketahanan tanaman.

Dengan peningkatan kapasitas produksi melalui kemitraan ini, Zentide menargetkan mampu mendukung kebutuhan petani dari berbagai komoditas di seluruh wilayah Indonesia.

“Kerja sama ini bukan hanya tentang peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga tentang membangun ekosistem pertanian berkelanjutan berbasis potensi lokal,” ujar Zachary Nice (CEO Zentide). “Lombok memiliki sumber daya rumput laut yang sangat strategis, dan kolaborasi dengan KUD Merthaguna memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan solusi pertanian yang scalable secara nasional.”

Melalui kemitraan ini, KUD Merthaguna akan berperan dalam mendukung proses produksi dan penguatan rantai pasok bahan baku berbasis lokal. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat sekaligus meningkatkan daya saing produk biostimulan dalam negeri.

Perwakilan KUD Merthaguna menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi peluang besar bagi koperasi untuk berkontribusi dalam transformasi pertanian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitas sekitar.

Dengan penguatan kapasitas produksi di Lombok Tengah, Zentide optimis dapat memperluas distribusi Kaylix secara lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan petani di berbagai daerah, sekaligus mendorong pengurangan ketergantungan pada pupuk kimia sintetis melalui solusi berbasis bioteknologi. (H-2)