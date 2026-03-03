Hunian Compact Dorong Tren Furnitur Multifungsi

Memasuki 2026, Vivere melihat tren peningkatan kebutuhan furnitur praktis dan adaptif(Dok. Vivere Idemu)

PERMINTAAN furnitur yang fleksibel dan multifungsi terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat urban. Hunian yang semakin compact, kebutuhan ruang yang bisa bertransformasi, serta intensitas aktivitas di rumah, terutama selama Ramadan, mendorong produsen interior menghadirkan desain yang adaptif dan relevan dengan dinamika keseharian.

Menjawab kebutuhan tersebut, Vivere bersama Idemu meluncurkan lini furnitur terbaru bertajuk Flux dan Omera. Peluncuran ini disebut sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi hunian yang mampu beradaptasi dengan gaya hidup modern sekaligus mendukung terciptanya ruang nyaman untuk berkumpul bersama keluarga selama bulan suci.

Nama Flux diambil dari bahasa Latin fluxus yang berarti mengalir dan bertransformasi. Koleksi ini merepresentasikan evolusi desain Vivere yang mencerminkan pergerakan, fleksibilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Flux merayakan keberagaman bentuk dan fungsi sebagai respons terhadap ritme kehidupan modern yang dinamis.

Baca juga : Ciptakan Waktu Berkualitas tanpa Keluar Rumah, Begini Caranya!

Flux terdiri dari tujuh pilihan produk, mulai dari sofa, coffee table, hingga side table, dengan harga mulai dari Rp1,1 juta. Desainnya mengedepankan fleksibilitas tata ruang, sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai tipe hunian, baik rumah tapak maupun apartemen.

Sementara itu, Omera terinspirasi dari kata Latin omni yang berarti menyeluruh atau komprehensif, dipadukan dengan sufiks -era yang merujuk pada fase kehidupan. Koleksi ini mengusung desain trendi dengan estetika kasual yang tetap fungsional, ditujukan untuk menciptakan ruang yang hangat dan fleksibel bagi berbagai aktivitas keluarga.

Omera menghadirkan 25 pilihan produk, mulai dari sofa bed, meja dan kursi makan, hingga lounge chair, dengan harga mulai dari Rp1 juta. Koleksi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan furnitur compact yang tetap nyaman dan estetis.

Baca juga : IFEX 2024 Gandeng J&T Cargo Sebagai Mitra Resmi Pengiriman Luar Negeri

Memasuki 2026, Vivere melihat tren peningkatan kebutuhan furnitur praktis dan adaptif. Sejumlah inovasi dihadirkan dalam dua lini ini, antara lain koleksi sofa bed multifungsi yang dapat digunakan sebagai sofa, tempat tidur, sekaligus ruang penyimpanan. Lini reclining ErgoEase seperti Aire Sofa dan Velo Sofa kini tersedia dalam material fabric. Selain itu, Varo Sofa berkapasitas lima dudukan mengusung konfigurasi modular yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan ruang.

Untuk area makan, Arbo dan Hava Dining Table dengan desain compact ditawarkan sebagai solusi bagi hunian dengan keterbatasan ruang, namun tetap mendukung kenyamanan saat berkumpul, terutama selama Ramadan.

Direktur PT Vivere Multi Kreasi, William Simiadi, mengatakan bahwa fleksibilitas kini menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memilih furnitur.

"Kami melihat bahwa masyarakat kini semakin mengutamakan fleksibilitas dalam memilih furnitur yang dapat mendukung berbagai aktivitas di rumah, terlebih saat Ramadan di mana momen berkumpul bersama keluarga menjadi lebih intens. Melalui Flux dan Omera, kami berharap koleksi ini dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut serta diterima dengan baik oleh masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran lini baru ini juga membawa inovasi material, termasuk peluncuran sofa bed pertama yang dihadirkan berdasarkan permintaan pelanggan. "Semoga peluncuran ini dapat menjawab kebutuhan akan furnitur yang compact, fleksibel, dan multifungsi," tambah William.

Flux dan Omera tersedia melalui jaringan retail Vivere dan dipasarkan untuk segmen B2C guna memenuhi kebutuhan interior residensial maupun komersial. Informasi produk dapat diakses melalui situs resmi perusahaan maupun dengan mengunjungi showroom Vivere dan Idemu di Tangerang dan Jakarta.

Sebagai bagian dari Vivere Group, perusahaan interior berbasis di Indonesia yang telah berdiri sejak 2003 melalui brand Vivere Collection, peluncuran ini menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat positioning sebagai penyedia solusi one-stop furnishing dengan desain adaptif dan inovatif. (Put/E-1)